"Добро возвращается в самый неожиданный момент": Врачам, боровшимся с коронавирусом, подарили поездки в Москву и Петербург

Для московских врачей были организованы поездки на выходные в Санкт-Петербург, а для питерских врачей - в Москву. Фото Е.Лебедева

В августе Российский союз туриндустрии запустил всероссийскую акцию «Туризм России – медикам России», а оператором выступил Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро». В качестве признательности для московских врачей были организованы поездки на выходные в Санкт-Петербург, а для питерских врачей - в Москву.

Добро – это благодарность. Это забота. Это желание защитить, помочь. Это желание дать что-то в ответ. Это бесконечные часы, которые врачи провели в больницах, спасая пациентов, даря поддержку и надежду, что все будет хорошо.

Рядом с автобусом, отмеченным яркими наклейками «ДаДобро», группа медиков по привычке говорит о работе, сравнивают оборудование в больницах, вспоминают забавные случаи, делятся опытом, обмениваются советами. Кто-то со вздохом отвечает на поздний телефонный звонок с работы...

С помощью поездок туроператоры решили сказать "спасибо" врачам и медсестрам Фото Е.Лебедева

Суббота, раннее томное утро, Питер... Бегущие спортсмены, мужчины с кофе за летними столиками. Говорят, что в Питере люди спокойнее, чем в столице, что и сам ритм жизни медленнее. И, наверное, это именно та необходимая атмосфера, чтобы ненадолго отдохнуть от ежедневных подвигов.

Добро – это забота организаторов поездки и профессиональный гид с доброжелательной улыбкой, сопровождающей слова: «Добро пожаловать в Петербург!".

Добро- это небольшое уютное кафе в центре города на берегу канала им. Грибоедова. Добро - это возможность наконец-то спокойно вздохнуть и насладиться сваренным кофе и ароматной питерской выпечкой.

Сегодня удивительно солнечно! Врачи шутят, что даже питерская капризная погода выражает им свою благодарность. После обеда прогулка на теплоходе приятно убаюкивает. Речной трамвайчик не спеша идет по привычному маршруту, проплывая под мостами медленнее обычного, чтобы все успели загадать желания.

Достопримечательности двух столиц подарили члены Российского союза туриндустрии Фото Е.Лебедева

А вечером салют. Где-то вдалеке, рядом с куполами собора взрываются разноцветные искры, один цветок ярче другого и тоже в их честь. Темнеет небо, загораются огни на Невском проспекте, и вечерний Петербург зовет на ночную экскурсию.

Добро – это поддержка и умение пойти навстречу. Это готовность пофотографировать друг друга на фоне достопримечательностей и задумчивые взгляды в поисках лучшего кадра. Это возможность обменяться понимающими улыбками и делиться впечатлениями.

Воскресенье... Величественный Петергоф. Разгоряченное солнце поглаживает лицо, а бриз с Балтийского моря заставляет непроизвольно дышать глубже, воздух так чист и прозрачен, что видно даже купола Морского собора в Кронштадте на противоположном берегу. Фонтаны в парке Ораниенбаум и Александрии завораживают. Нужно успеть сделать много фотографий на память, надышаться звонким, чистым и сладким воздухом, отдохнуть в тени реликтовых деревьев перед тем, как автобус вновь унесет на ночную трассу, ведущую домой.

Фото Е.Лебедева

Добро – это ощущение тепла, даже спустя неделю после возвращения. Это улыбка, неожиданно осветившая лицо, при просмотре фотографий. Это поток благодарных сообщений в общий чат, обещания оставаться на связи и приехать еще. Это отголосок ветерка с речной прогулки и мираж яркого солнца на коже. Это осознание, что все делаешь не напрасно. Это открывшееся второе дыхание от спокойствия и осязаемой заботы.

Добро – это то, что остается с нами, несмотря ни на что!

А лучше всего о нем скажут сами медики - люди, многие недели отдававшие силы и время, чтобы помочь другим.

Татьяна Андреевская, ГБУЗ "ГКБ им. Д. Д. Плетнева ДЗМ", старшая медицинская сестра 2 урологического отделения:

"Спасибо за теплый прием!Спасибо за новые впечатления, позитив, великолепные рассказы, солнце, красоту вокруг! Развод мостов ночью, Петергоф, реки и каналы, все, все, все незабываемо! Спасибо за выходные, в которых мы себя почувствовали как в сказке! Здоровья вам! Берегите себя!

Оксана Михайловна Ефремова , ГБУЗ "ГКБ им. Д. Д. Плетнева ДЗМ":

"Спасибо огромное всем, кто организовал для нас эту поездку, экскурсоводам, которые очень интересно рассказали историю Петербурга и Петергофа!"

Мария Стародуб, ГКБ №67 имени Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы:

"Первая мысль, возникшая у меня в голове после новости о предстоящей поездке, - добро возвращается в самый неожиданный момент. Меня переполняло счастье!»

Сергей Аркадьевич Прохоров, Заведующий отделением ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России:

“Спасибо за отдых! Все было прекрасно, особенно Ваше отношение к нам”.