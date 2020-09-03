Почем сейчас снять жилье: арендаторы разбежались, но хозяева упорно держат цены

В августе - пик съема жилья в столице.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
НЕВЫСОКИЙ СЕЗОН
Конец августа — первая половина сентября — традиционно самый высокий сезон для аренды жилья. Кто-то приезжает учиться, кто-то находит работу, а кто-то просто меняет жилье, отложив это важное дело, как и другие, на «после отпуска».
Но то — обычно. Нынешний год — не традиционный. Весной-летом агентства недвижимости рапортовали, что арендаторы побежали из Москвы и других дорогих городов: либо работы нет, либо она стала удаленной — а зачем тогда переплачивать за жилье в мегаполисе? Те же, что остались, далеко не все в состоянии платить как раньше… Рынок проседает…
И какие теперь виды на осень?
- Спрос заметно ниже, если сравнивать с предыдущими годами. Августовский приток арендаторов в столицу в этом году минимальный, - сообщила «КП» управляющий директор МИЭЛЬ Мария Жукова. - Вернулись и нашли новую работу далеко не все. Кроме того, работодатели поняли, что ряд работ можно выполнять удаленно при том же качестве. Получается, что для многих работающих иногородних действительно нет смысла возвращаться в Москву: работа выполняется, зарплату платят. Кроме того, некоторые иностранные студенты, которые тоже составляют определенный процент арендаторов, не приедут в столичные вузы из-за закрытых границ, и те квартиры, которые они могли снять, будут простаивать.
Сдающие в аренду жилье не хотят снижать цены
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
ЛУЧШЕ НЕ СДАДИМ, ЧЕМ «ПРОДЕШЕВИМ»
Вроде бы должны радоваться те, кто остался в Москве. Спрос просел - ставки аренды должны снизиться, можно рассчитывать на более комфортные условия. Опрос знакомых арендаторов, однако, показал — как-то не очень они счастливы. В апреле-мае хозяева жилья зачастую действительно шли на уступки — особенно если арендаторы давние, надежные и потерять их не хочется. Кому-то скинули 20-30%, кому-то даже половину, кому-то предложили отсрочку — типа пока так живи, а когда найдешь снова работу, все выплатишь. Самые благородные столичные арендодатели снизили плату до осени. Но не очень-то это похоже на кризис и крутое проседание рынка — скорее можно говорить о временных уступках.
- Читаю новости, как коронавирус обрушил рынок аренды в Москве, и дивлюсь, - делится коллега. - Может, то, что сдавалось по 100 тысяч в месяц, и обрушилось. А в недорогом сегменте ничего не изменилось или даже стало хуже. Смотрю предложения по сдаче квартир и вижу: снять вроде той, в которой сейчас живу, за те же деньги уже не получится.
— Собственники массово цены не снижают. Ставку можно снизить при индивидуальном торге, но в рекламных объявлениях сейчас мы в основном видим те же цены, что и до пандемии, - комментирует Мария Жукова.
Эксперт объясняет ситуацию менталитетом наших владельцев квартир. Многие скорее согласятся, чтоб жилье пустовало, чем сдавать его ниже определенного «порога».
- Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда квартира сдается за 30 тысяч рублей, арендатор или его агент предлагают аренду за 27, но собственник отказывает и говорит, что лучше вообще не будет сдавать жилье, чем «продешевит». Это обусловлено во многом инертностью мышления, неспособностью считать экономическую выгоду, - говорит Жукова. - Кстати, нежелание снижать цену часто встречается именно в эконом и комфорт-классе, потому что квартира воспринимается скорее не как объект бизнеса, а очень эмоционально, как дом. Ведь часто сдают жилье, в котором когда-то жили сами собственники.
Специалисты тем не менее говорят, что предложение любых квартир в аренду в Москве сейчас очень большое — в сравнении с предыдущими сезонами. Поэтому нет смысла держаться за вариант, который чем-то не устраивает. Если спокойно искать и не забывать торговаться, скорее всего, через какое-то время найдется то, что надо.
А В ЭТО ВРЕМЯ
ВЫРОС СПРОС НА КОМНАТЫ И МОРЕ
Во многих российских городах подорожала аренда комнат. По данным портала «МИР КВАРТИР», такая тенденция наблюдается в 39 из 70 крупнейших городов с населением более 300 тысяч человек. В Барнауле, например, ставки аренды именно комнат поднялись с начала года на 18%, в Пензе на 15%, в Волгограде на 14%.
- Подорожание самого экономичного съемного жилья свидетельствует о кризисных явлениях в экономике, – считает генеральный директор «МИРА КВАРТИР» Павел Луценко. – Те, кто не может платить даже за однокомнатную квартиру, переезжают в комнату.
Среди городов, где аренда комнат подорожала особенно существенно, - Севастополь (+24%) и Сочи (+12%). Причем аналитики особо отмечают, что речь не об отпускной аренде на неделю-другую. В этом сезоне резко увеличилось число желающих снять в курортных городах комнату на месяц-два, а то и больше. А и в самом деле, если работать удаленно, то почему бы не у моря?
Во многих российских городах подорожала аренда комнат.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
КАЛЬКУЛЯТОР «КП»
Ставки аренды однушки в крупнейших городах России
(тыс. руб./месяц, в среднем)
Москва - 38 тысяч рублей
Санкт-Петербург - 24 тысяч рублей
Новосибирск - 18 тысяч рублей
Екатеринбург - 18 тысяч рублей
Казань - 17 тысяч рублей
Нижний Новгород - 14 тысяч рублей
(По данным ЦИАН)
Районы Москвы с самой дешевой арендой
(однушка, тыс. руб./месяц в среднем)
Крюково, Матушкино, Савёлки (Зеленоградский округ) - 22 -24 тысяч рублей
Капотня - 25 тысяч рублей
Молжаниновский - 26 тысяч рублей
Бирюлево Западное - 26 тысяч рублей
Метрогородок - 26 тысяч рублей
Бирюлево Восточное - 27 тысяч рублей
Вешняки - 28 тысяч рублей
Гольяново - 28 тысяч рублей
Ивановское - 28 тысяч рублей
Косино-Ухтомский - 28 тысяч рублей
Некрасовка - 28 тысяч рублей
Северное Измайлово - 28 тысяч рублей
Южное Бутово - 28 тысяч рублей
(По данным domofond.ru)