Под Нижним Новгородом нашли 10 трупов с простреленными головами

Фото: Олег ЗОЛОТО

Несколько дней назад Егор со своими друзьями отправился на охоту, место выбрали глухое, человек там проходит редко, с одной стороны леса, с другой карьеры по добыче песка. Именно через карьеры они и решили немного сократить свой путь. Тогда мужчины и предположить не могли, что ждало их буквально в нескольких шагах. Проходя мимо обрыва карьера, Егор увидел кости, мужчина сначала подумал, что они могли принадлежать какому-то животному, но приблизившись рассмотрел человеческий череп. Рядом с ним мужчины увидели и другие останки.

— Видимо, обрыв обрушился от ветра или дождей и стало видно человеческие скелеты, в нескольких черепах я видел круглые отверстия, как от пуль, как будто их расстреляли, — говорит Егор.

Мужчины были в шоке от находки, продолжать охоту после этого они уже просто не могли. На место обнаружения человеческих останков Егор вызвал полицию. Вскоре приехала оперативно-следственная группа одного из отделов. Стали копать рядом с тем местом.

— Они копали поверхностно, нашли ещё больше останков, там было человек 10, подошвы от обуви с гвоздями сохранились, в одной из челюстей я заметил пломбу, она зелёная. Эксперт подтвердил, что это действительно она. Стоял очень неприятный запах от этой могилы, я не знаю, сколько он сохраняется в земле, но у меня сложилось ощущение, что они тут не очень давно захоронены, — рассказал Егор kp.ru.

Все найденные останки отправили на экспертизу, чтобы выяснить, как давно были убиты эти люди, кем они могли быть и что с ними произошло. Но Егора не отпускала эта ужасная находка, мужчина сам стал изучать архивы. Ему удалось выяснить, что на том месте не было кладбища.

— Эксперт, который работал на месте сказал, что судя по состоянию костей, погибшие были молоды. Мне кажется, что если там побольше покопать, можно найти и не такое. Место там очень тихое, рядом трасса, люди проходят редко. Не самое приятное ощущение оставляют эти карьеры, стоит признаться, — вспоминает мужчина.

И Егор не ошибся, несколько лет назад неподалёку рабочие карьеров сделали очень похожую и не менее ужасную находку. Скелетов тоже оказалось десять, эксперты также утверждали, что останки принадлежали молодым людям. Тогда у всех погибших отсутствовали кисти рук и стопы. С тех пор прошло почти 3 года, до сих пор выяснить точную информацию о том захоронении никому не удалось. Краеведы могли лишь предполагать, что в братской могиле были свалены тела пленных немцев, румын и венгров, которые работали на торфоразработках в паре десятков километров от Берёзовой поймы. Но были у другие версии, по одной из них, погибшие могли быть девушками из окрестных деревень, которые трудились на засекреченном предприятии между поселками Северный и Березовая пойма. Также существует предположение, что это могли быть рабочие, погибшие от воздействия вредных химикатов на местных заводах.

10 марта 1951 было открыто торфопредприятие, которое должно было обеспечивать горючим торфом город Горький. Около предприятия появился поселок Березовая Пойма. Предприятие прекратило свою работу в конце 80-х годов из-за исчерпания запасов торфа, необходимых для промышленной добычи.