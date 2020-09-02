Листопад добра: Неравнодушных россиян просят поддержать дистанционные занятия для детей с синдромом Дауна

Чтобы поддержать программы дистанционного образования для ребят с синдромом Дауна по всей России, благотворительный фонд «Синдром любви» запустил акцию «Листопад добра» Фото: БФ «Синдром любви»

1 сентября в российских школах прозвенел долгожданный первый звонок. Но услышать его смогли не все. Дети с синдромом Дауна из-за особенностей здоровья и ослабленного иммунитета находятся в группе риска в период пандемии коронавируса. И для них безопаснее всего - оставаться на дистанционном обучении.

Чтобы поддержать программы дистанционного образования для ребят с синдромом Дауна по всей России, благотворительный фонд «Синдром любви» запустил акцию «Листопад добра».

– Все понимают, что наши дети в группе риска. Во время пандемии мы уехали из Москвы в Тульскую область, чтобы минимизировать контакты. Думала, что Савелию будет тяжело без друзей-одноклассников, кружков, учителей. Каково же было мое удивление, когда я увидела, что благодаря удаленным занятиям сын получает то, что ему необходимо! Я даже не участвовала в процессе: сын уходил в комнату и самостоятельно занимался дистанционно с педагогами «Даунсайд Ап», – рассказала об опыте удалённых занятий Елена, мама одиннадцатилетнего Савелия.

Чтобы помочь Савелию и другим детям продолжить обучение, фонд «Синдром любви» призывает всех неравнодушных поддержать «Листопад добра».

Принять участие в акции можно в режиме онлайн. На сайте фонда появилась целая виртуальная кленовая роща. Все ее листья поначалу были зеленые. Но пришла теплая добрая осень. Как только кто-то вносит пожертвование - листья на деревьях окрашиваются золотым.

Здесь есть как рощи компаний-партнеров акции, в которых пожертвования могут вносить сотрудники этих фирм, так и общая роща для всех неравнодушных людей.

Принять участие в акции очень просто.

- Заходите на страницу акции и выбираете зелёный кленовый лист;

- Совершаете пожертвование на одну из образовательных программ;

- Оставляете пожелание семье, в которой растёт ребёнок с синдромом Дауна.

Все собранные средства направляются на дистанционные образовательные и развивающие программы для детей с синдромом Дауна со специалистами Центра сопровождения семьи «Даунсайд Ап».