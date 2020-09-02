Европейский политик: Навального захотели сделать сакральной жертвой на фоне протестов в Белоруссии

Тема вокруг болезни Алексея Навального используется для антироссийской риторики. Фото: EAST NEWS

В Европе начали обращать внимание на то, что тема вокруг болезни Алексея Навального используется для антироссийской риторики. Об этом в Facebook написала Любомира Ганчева, вице-председатель политической партии «Альтернатива Болгарского Возрождения».

- Мы должны переживать о любом человеке, попавшем в беду, будь его фамилия Навальный или Николаев, - пишет она. - Я понимаю тревогу семьи Навального, я уважаю обеспокоенность его сторонников. Его утверждения о том, что он борется с коррупцией, заслуживают уважения. Но это не нормально игнорировать ряд фактов. Врачи в больнице Омска сделали всё, чтобы спасти его жизнь и публиковали информацию каждые несколько часов. А сейчас из Берлина изредка поступают противоречивые сигналы. Меня беспокоит то, как один недоказанный случай используется, чтобы углубить кризис между Европой и Россией и даже поставить под угрозу взаимовыгодные энергетические проекты!

Я считаю, что использовать человеческое несчастье для откровенной политической пропаганды отвратительно и говорит об уродливом лицемерии и двойных стандартах!

Антироссийское давление заметил и Евгений Король, сопредседатель партии «Действие», кандидат в депутаты Европарламента:

- Что же все таки случилось с Навальным. Сколько я не смотрел на это под разными углами, но РФ это сейчас вообще не нужно и не выгодно. Его могли бы уже давно убрать, с учётом его видео про премьер-министра или даже про миллиардера. По всем признакам, его хотели сделать сакральной жертвой. Но пилоты молодцы вовремя и правильно все сделали. Конечно так же молодцы врачи, приняли правильные решения и назначили правильное лечение. ( но увы всем пофиг на всех этих людей).

Кому была интересна сакральная жертва - всем и так понятно. На гребне волны которую они подняли в Белоруссии, это было бы лучшим ходом. (Сугубо моё мнение). Теперь же в это все вписалась Германия, ну или вписали её в это. Северный поток уже близится к завершения, а значит это последний шансы помешать реализовать этот проект. Я не на что не намекая, но в нынешнее время надо много попкорна, ибо кино только началось.