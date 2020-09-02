Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Европейский политик: Навального захотели сделать сакральной жертвой на фоне протестов в Белоруссии

В Европе заметили, что болезнь оппозиционера используют для давления России
Роман ГоловановРоман ГоловановРоманГолованов
КомментироватьОставить комментарий
Тема вокруг болезни Алексея Навального используется для антироссийской риторики.

Тема вокруг болезни Алексея Навального используется для антироссийской риторики.

Фото: EAST NEWS

В Европе начали обращать внимание на то, что тема вокруг болезни Алексея Навального используется для антироссийской риторики. Об этом в Facebook написала Любомира Ганчева, вице-председатель политической партии «Альтернатива Болгарского Возрождения».

- Мы должны переживать о любом человеке, попавшем в беду, будь его фамилия Навальный или Николаев, - пишет она. - Я понимаю тревогу семьи Навального, я уважаю обеспокоенность его сторонников. Его утверждения о том, что он борется с коррупцией, заслуживают уважения. Но это не нормально игнорировать ряд фактов. Врачи в больнице Омска сделали всё, чтобы спасти его жизнь и публиковали информацию каждые несколько часов. А сейчас из Берлина изредка поступают противоречивые сигналы. Меня беспокоит то, как один недоказанный случай используется, чтобы углубить кризис между Европой и Россией и даже поставить под угрозу взаимовыгодные энергетические проекты!

Я считаю, что использовать человеческое несчастье для откровенной политической пропаганды отвратительно и говорит об уродливом лицемерии и двойных стандартах!

Антироссийское давление заметил и Евгений Король, сопредседатель партии «Действие», кандидат в депутаты Европарламента:

- Что же все таки случилось с Навальным. Сколько я не смотрел на это под разными углами, но РФ это сейчас вообще не нужно и не выгодно. Его могли бы уже давно убрать, с учётом его видео про премьер-министра или даже про миллиардера. По всем признакам, его хотели сделать сакральной жертвой. Но пилоты молодцы вовремя и правильно все сделали. Конечно так же молодцы врачи, приняли правильные решения и назначили правильное лечение. ( но увы всем пофиг на всех этих людей).

Кому была интересна сакральная жертва - всем и так понятно. На гребне волны которую они подняли в Белоруссии, это было бы лучшим ходом. (Сугубо моё мнение). Теперь же в это все вписалась Германия, ну или вписали её в это. Северный поток уже близится к завершения, а значит это последний шансы помешать реализовать этот проект. Я не на что не намекая, но в нынешнее время надо много попкорна, ибо кино только началось.

КАРТИНА ДНЯАлексей Навальный попал в реанимацию

Рекомендуемые