Шопинг в интернете: примерка, не выходя из онлайна

Что ограничивает развитие торговли одеждой в интернете? Одна из главных причин – невозможность примерить вещь. И именно с проблемой размеров, согласно исследованию, E&Y, связаны 76% возвратов онлайн-покупателей. А это колоссальные затраты: по оценкам экспертов, в 2018 году только в США ретейлеры столкнулись с возвратами в размере 300 млрд долларов.

Одно из решений проблемы – виртуальные примерочные. Именно такое решение на базе технологии компьютерного зрения развивает российский стартап Texel. Сегодня стало известно, что венчурный фонд Rusnano Sistema, созданный совместно АФК «Система» и РОСНАНО, и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестируют инвестировали в него 110 млн рублей. Виртуальная примерочная Texel позволяет покупателю примерять одежду онлайн, а продавцу — увеличить конверсию и снизить издержки, связанные с возвратами одежды. Кроме того, проект решает проблему различия размерных сеток у производителей одежды, а также ошибок при проведении замеров сантиметровой лентой.

ЦИФРОВОЙ АВАТАР КАЖДОМУ

«Рынок продажи одежды онлайн первым «созрел» для внедрения цифровых двойников покупателей. На очереди - здоровье, фитнес, VR, компьютерные игры и киноиндустрия, - отмечает со-основатель Texel Сергей Климентьев. - Хотя наши продукты все еще находятся на раннем этапе развития, мы уже получили положительную обратную связь от рынка, а это финансирование позволит нам продолжить динамичное развитие. Мы верим, что наличие у каждого покупателя цифрового аватара — вопрос времени. Они получат такое же широкое применение, как facebook, instagram, snapchat и tiktok, мы надеемся, благодаря технологиям Texel».

Компания Texel основана в 2014 году и за 6 лет представила несколько решений для 3D-сканирования человека. В частности, с помощью 3D-сканеров Texel Portal MX, которые были поставлены в 23 страны мира, компания смогла аккумулировать на своей платформе самую большую базу данных цветных 3D-сканов в мире — более 105 000 моделей. Каждый месяц база пополняется более чем на 2 000 новых моделей. На ее основе компания создала две ключевые технологии: параметрическую модель тела человека, вычисляющую обхваты фигуры человека по снимкам со смартфонов, и генеративную нейронную сеть, позволяющую примерять одежду онлайн, используя одно фото клиента. Эти технологии, а также накопленные качественные параметрические данные легли в основу сервиса виртуальной примерочной shapometry.com, который в настоящее время проходит закрытое бета-тестирование.

ПАНДЕМИЯ СТИМУЛИРУЕТ ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРОДАЖИ

Это третий раунд финансирования для Texel, ранее компания привлекла инвестиции ФРИИ и Marks & Spenсer. Средства, привлеченные в рамках текущего раунда, Texel планирует направить на расширение присутствия на международных рынках.

Виртуальная примерочная — новый технологический тренд, связанный с колоссальным ростом онлайн-ритейла. По данным Statista, в 2019 году объем e-commerce-продаж во всем мире составил 3,53 трлн долл., а выручка к 2022 году вырастет до 6,54 трлн долл. Рост также показывает и китайский рынок, где сегмент e-commerce составляет более 40% от всего ритейла.

«Мы ожидаем, что пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры окажут сильное влияние на онлайн-ритейл. Изменение покупательского поведения и широкое внедрение цифровых технологий приведут к серьезной трансформации и fashion-сегмента этого рынка, - пояснил представитель фонда Rusnano Sistema Сергей Протас. - Новый раунд финансирования, участником которого является фонд Rusnano Sistema, позволит Texel масштабировать продажи своего ПО для виртуальных примерочных и благодаря этому впоследствии привлечь инвестиции глобальных игроков. По нашим оценкам размер этого рынка превысит $7,5 млрд. к 2025 году».

«Texel прошла большой технологический путь от больших стационарных сканеров до мобильного приложения, работающего на современных смартфонах. При этом зарабатывает на протяжении всего развития, - отметил управляющий портфелем ФРИИ Илья Королев. - Команде удалось сформировать уникальный дата-сет размеров человека, который позволил получить параметрическую модель, опережающую продукты большинства конкурентов по точности обмеров. Команда выделяется глубокой экспертизой, компания быстро растет, развивая востребованные на рынке продукты. Все это стало веским аргументом для нас в инвестировании».