Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Маргарита Симоньян: Я предпочитаю верить омским врачам

Главный редактор телеканала Russia Today не видит оснований верить немецким спецслужбам, которые заявили об отравлении Навального "новичком"
Маргарита СимоньянМаргарита СимоньянМаргаритаСимоньян
Комментарии (11)Комментарии (11)
А вот то, что если бы Навального отравили по приказу собирательного Начальства, хрен бы кто его выпустил в Германию

А вот то, что если бы Навального отравили по приказу собирательного Начальства, хрен бы кто его выпустил в Германию

Фото: REUTERS

Я не знаю, кто отравил Навального и травили ли его вообще.

Верить немецким спецслужбам оснований не больше, чем каким бы то ни было.

В отсутствие непреложных фактов человек всегда выбирает, кому верить, исходя исключительно из собственных симпатий и предпочтений.

Именно поэтому я предпочитаю верить своим. В том числе, омским врачам.

А вот то, что если бы Навального отравили по приказу собирательного Начальства, хрен бы кто его выпустил в Германию, - это и есть непреложный факт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Симптомы у Навального не похожи на отравление «Новичком», заявил разработчик вещества

Эксперт усомнился в новых выводах по ситуации с болезнью блогера (подробности)

Политика: В ВЕРХАХАлексей Навальный попал в реанимацию

Рекомендуемые