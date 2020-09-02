Wildlife Photographer of the Year-2020: 16 лучших фотографий дикой природы

В этом году фотоконкурс собрал более 49 тысяч заявок от профессионалов и любителей из 86 стран Фото: Shutterstock

За пятьдесят шесть лет Wildlife Photographer of the Year - самый престижный международный конкурс, посвященный фотографии дикой природы, проходит на площадке Музея естественной истории в Лондоне.

В этом году выставка открывается в пятницу, 16 октября 2020 года. Организаторы рекомендуют бронирование онлайн, особенно на выходные дни, которые, как правило, распродаются.

Победители будут объявлены на первой в истории виртуальной церемонии, которая будет транслироваться вечером во вторник, 13 октября в Facebook, Instagram и Twitter. Премия «Фотографа года дикой природы» составляет 10 тысяч фунтов стерлингов.

В этом году фотоконкурс собрал более 49 тысяч заявок от профессионалов и любителей из 86 стран. В конкурсе принимают участие и профессионалы, и любители. Также существуют две возрастные категории, одна из которых предназначена для юных фотографов до 17 лет, плата за участие с которых не взимается. Взнос же для взрослых составляет 30 фунтов стерлингов.

Работы представлены в категориях: «Животные в своей среде обитания», «Портреты животных», «Поведение: Птицы», «Поведение: Беспозвоночные», «Поведение: Млекопитающие», «Растения и грибы», «Подводный мир», «Городская живая природа», «Земные среды обитания», «Чёрно-белая съёмка», «Творческое видение», «Дикая природа в жанре фотожурналистики».

Заявки на конкурс 2021 года можно будет подавать с 19 октября до 11.30 утра лондонского времени 10 декабря 2020 года.

Отметим, что формат конкурса предусматривает и народное голосование за работы, не вошедшие в основной конкурс, но которые нельзя обойти вниманием. Он продлится с 10 декабря до начала февраля следующего года.

"Комсомольская правда" представляет читателям наиболее интересные работы конкурса.

1. Верхушка дерева. Аршдип Сингх, Индия

Аршдип специально поехал с отцом во Вьетнам, чтобы увидеть и запечатлеть краснощекого дук лангура (он же - немейский тонкотел). Встреча произошла возле природного заповедника Сон Тра, последнего прибрежного тропического леса Вьетнама. Аршдип много часов выслеживал примата, и наконец его ожидания увенчались успехом.

Singh, Индия / Wildlife Photographer of the Year

2. Глаз засухи, Хосе Фрагозо, Португалия.

В грязевой луже моргает открытый глаз гиппопотама, который выходит, чтобы сделать пару вдохов раз в 3-5минут. Хосе сидел в машине и несколько часов ждал, чтобы уловить момент, когда откроется чей-то глаз. Хосе В течение нескольких лет наблюдает за бегемотами в Национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении.

Jose Fragozo, Portugal / Wildlife Photographer of the Year

3. Ужин паука. Хайме Кулебрас, Испания.

Хайме шел несколько часов в темноте под проливным дождем, чтобы добраться до ручья в заповеднике Мандуриаку на северо-западе Эквадора, где он надеялся найти стеклянных лягушек. Но наградой ему оказалась возможность сфотографировать самку большого странствующего паука с размахом ног 8 сантиметров, пожирающего лягушачьи яйца.

Jaime Culebras, Spain/ Wildlife Photographer of the Year

4. Парные тупики. Ева Истербук, Великобритания.

Пара атлантических буревестников в ярком гнездовом оперении возле своего гнезда на островах Фарн. Обычно их оперение тускло-черное и серое, но в брачный период они щеголяют черной "подводкой для глаз" и ярко окрашенными клювами. Эви специально с семьей отправились на остров Стейпл, чтобы увидеть этих птиц во всей красе.

Evie Easterbook, UK / Wildlife Photographer of the Year

5. Сюрприз! Макото Андо, Япония

В лесу неподалеку от своей деревни на японском острове Хоккайдо Макото провел три часа в холодных условиях, прячась за ближайшим деревом в надежде, что пара сов будет позировать или выступать. Любопытная белка приблизилась и заглянула в совиную нору, сначала сверху, потом сбок, а потом, словно внезапно осознав свою ошибку, прыгнула на ближайшую ветку и умчалась в лесу. "Было удивительно видеть их всех на одном дереве", - говорит Макото.

Makoto Ando, Japan / Wildlife Photographer of the Year

6. Ветряные птицы, Алессандра Мениконци, Швейцария.

Подхваченная ветром высоко в Альпштайнском массиве Швейцарских Альп, Алессандра едва держалась на ногах, но желтоклювые галки были в своей стихии. Они постоянно двигались в поисках пищи, и когда стая падальщиков приблизилась, Алессандра услышала, как они кричат "так громко и настойчиво в драматическом пейзаже – это было похоже на триллер".

Alessandra Meniconzi, Switzerland / Wildlife Photographer of the Year

7. Подглядывание опоссумов. Гэри Мередит, Австралия.

Два обыкновенных опоссума выглядывают из своего укрытия под крышей душевой кабины в парке отдыха в Яллингапе, Западная Австралия. Гэри наблюдал за ними всю неделю. Любопытные опоссумы, привыкшие к тому, что их кормят другие обитатели лагеря, высунули головы и уставились на интересного человека и его камеру.

Gary Meredith, Australia / Wildlife Photographer of the Year

8. Ночная смена, Лоран Бальеста, Франция.

Когда темнота опускается на отдаленный коралловый атолл Факарава во Французской Полинезии, моллюски начинают передвижение. Дальше на фото плывет один из главных хищников рифа - серая рифовая акула длиной почти 2 метра, готовая к ночной охоте. Используя широкий угол, Лоран изобразил полную разнообразия ночную жизнь рифа.

Laurent Ballesta, France

9. Игра с крысами, Мэтью Маран, Великобритания.

В течение последних четырех лет Мэтью фотографирует лис, живущих на одном из участков Северного Лондона. В этот августовский вечер один из них выскочил из кустов с дохлой крысой во рту. С решительным взглядом молодая лиса крепко держится за свой трофей – мертвую коричневую крысу, в то время как ее брат пытается отнять его у нее. Когда кто-то получал приз, он несколько раз подбрасывал его в воздух и ловил.

Matthew Maran, UK / Wildlife Photographer of the Year

10. Идеальный улов. Ханна Виджаян, Канада.

Бурый медведь вытаскивает лосося с мелководья реки в Национальном парке Катмай на Аляске. Весной, когда медведи выходят из спячки в своих горных берлогах, многие из них спускаются вниз, чтобы питаться осокой на открытых лугах и добывать корм на илистых отмелях. Ханна долгое время наблюдала за происходящим, прежде чем добилась желаемой композиции - полного отражения медведя и его добычи в неподвижной воде.

Hannah Vijayan, Canada / Wildlife Photographer of the Year

11. Хед-старт - Дхритиман Мукерджи, Индия.

Крупный самец гавиала (пресмыкающееся из отряда крокодилов) бдительно оберегает свое многочисленное потомство в сезон размножения в Национальном заповеднике Чамбал в штате Уттар-Прадеш, Северная Индия. В настоящее время этот вид находится под угрозой исчезновения – по оценкам, осталось 650 взрослых особей, около 500 из которых живут в заповеднике. Дхритиман провел много дней, тихо наблюдая за гавиалами с берега. По словам фотографа, эта картина воплощает одновременно нежность заботливого отца и его отношение "не связывайся с моим потомством".

Dhritiman Mukherjee, India / Wildlife Photographer of the Year

12. Лес, рожденный огнем. Автор Андреа Поцци, Италия.

Регион Араукания в Чили назван в честь его деревьев араукария - здесь они возвышаются на фоне букового леса. Экология этих регионов формируется в результате драматических нарушений, включая извержения вулканов и пожары. Араукария выдерживает пожары, имея толстую, защитную кору. Андреа был очарован этим зрелищем год назад и рассчитал время своего возвращения, чтобы запечатлеть его. Он часами бродил по горному хребту, возвышающемуся над лесом, и ждал подходящего освещения сразу после заката, чтобы подчеркнуть краски.

Andrea Pozzi, Italy / Wildlife Photographer of the Year

13. Рискованный бизнес, Квентин Мартинес, Франция.

Рыночный торговец окружен своими диковинными товарами - летучими мышами, питонами, а под ними - пронзенные бамбуком крысами. Это рынок Томохон в Северном Сулавеси, Индонезия. Местные охотники и торговцы привозят сюда на продажу диких млекопитающих и рептилий. Квентин наблюдал за торговлей животными, ожидающими бойни. Его поразил контраст - фирменная одежда торговцев среди частей тел диких животных. ООН предупредила, что большинство новых инфекционных заболеваний происходят из-за подобных нерегулируемых рынков.

Quentin Martinez, France / Wildlife Photographer of the Year

14. Сожжение амазонки. Чарли Гамильтон Джеймс, Великобритания.

Пожар вышел из-под контроля в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии. Единственное стоящее дерево - "памятник человеческой глупости", говорит Чарли, который освещал вырубку лесов в Амазонке в течение последнего десятилетия. Пожар был бы начат преднамеренно, чтобы очистить вырубленный участок леса для сельского хозяйства или скотоводства.

Hamilton James, UK / Wildlife Photographer of the Year

15. Мемориал альбатросам. Автор Томас Песчак, Германия / Южная Африка.

Как ни странно, но это фото демонстрирует успехи охраны природы в ЮАР за счет сравнительно меньшего числа смертей морских птиц. В последние годы более дружественные к птицам методы рыболовства резко сократили ежегодную гибель пернатых, которая теперь исчисляется сотнями, а не десятками тысяч.

Peschak, Germany/South Africa / Wildlife Photographer of the Year

16. Мир дегтя, Гарт Ленц, Канада.

Когда сумерки опускаются на гудронные пески Альберты, обнаженный ландшафт приобретает маслянисто-голубой оттенок. Это обширное пространство - когда-то бореальный лес - является всего лишь одним участком рудника Милдред Лейк. Чтобы передать масштаб загрязнения, Гарт нанял самолет и полетел над пустынным ландшафтом, выбирая ранний вечерний свет для контраста и настроения.