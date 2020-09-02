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Сильвио Берлускони заразился коронавирусом

Итальянский политик сейчас находится на домашней изоляции
Иван СысоевИван СысоевИванСысоев
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Сейчас Берлускони находится на своей вилле Аркора на севере Италии

Сейчас Берлускони находится на своей вилле Аркора на севере Италии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самый известный итальянский политик, патриарх многолетних политических, судебных и светских баталий - Сильвио Берлускони, сдал положительный тест на ковид. Тестирование он прошел после того, как побывал на отдыхе на Сардинии, где встречался с олигархом Флавио Бриаторе, который недавно был помещен в больницу из-за того же вируса.

Сейчас Берлускони находится на своей вилле Аркора на севере Италии. По словам его окружения, болезнь протекает бессимптомно и абсолютно не мешает "кавалеру" работать. А ведь сейчас политику предстоят горячие дни - в Италии на конец сентября назначены региональные выборы, на которых партия Берслукони "Вперед Италия!" Планирует вернуть себе поддержку избирателей.

Еще в самом начале пандемии сообщалось, что Сильвио, которому уже 83 года, со всей серьезностью относился к новому заболеванию. Весной он закрылся ото всех на своей вилле в Ницце, отказываюсь принимать даже самых близких друзей. Но как только волна заболеваний снизилась Берлускони не смог устоять от давней привычки - провести лето на сардинском курорте Коста Смеральда.

Слова поддержки Берлускони уже выразили не только союзники по правоцентристской коалиции - Маттео Сальвини и Джорджиа Мелони. Среди первых, пожелавших сил и здоровья Сильвио, оказались и его заклятые политические враги - глава Демпартии Никола Дзингаретти и давний оппонент "кавалера" Маттео Ренци.

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