Игорь Сечин провел переговоры с послом Германии

Игорь Сечин отметил высокую интеграцию России и Германии в энергетической сфере. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

2 сентября прошли переговоры главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и посла Германии в России Гезы Андреаса фон Гайра. Игорь Сечин отметил высокую интеграцию России и Германии в энергетической сфере. Объем накопленных взаимных инвестиций обеих стран в сфере энергетики составляет более 20 млрд долларов. В настоящее время Россия удовлетворяет более 30% потребностей Германии в нефти и более 50% - в газе. Кроме того, российский ТЭК является крупным потребителем немецкого оборудования и машиностроительной продукции и обеспечивает занятость десятков тысяч человек в Германии.

«С 2010 года мы поставили в вашу страну более 200 млн тонн нефти на сумму 110 млрд долларов. «Роснефть» обеспечивает около четверти потребности Германии в импорте нефти», - отметил глава российской компании.

Также на встрече Игорь Сечин рассказал о перспективах проекта «Восток Ойл», который развивают на севере Красноярского края.

«Проект «Восток Ойл» вызывает большой интерес у международных инвесторов из разных стран. В случае интереса к проекту со стороны немецкого бизнеса «Роснефть» открыта к рассмотрению различных вариантов сотрудничества», - отметил Игорь Сечин.

«Роснефть» – третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки. Компания входит в число совладельцев трех НПЗ на территории Германии с общим объемом мощностей 12,8 млн тонн в год, что составляет более чем 12% всех мощностей нефтепереработки Германии. Rosneft Deutschland является крупным налогоплательщиком Германии: в 2019 году отчисления в бюджет страны составили 2,5 млрд евро. Причем, заводы Rosneft Deutschland являются важными поставщиками авиакеросина в аэропорты Берлина и Мюнхена.