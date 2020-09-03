«Никто не должен им мешать»: В Кремле вступились за журналистов «Комсомолки», задержанных в Минске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с журналистами «Комсомольской правды» в Беларуси, задержанными на митинге в Минске и третьи сутки остающимися под арестом.

- Вы знаете нашу позицию - мы считаем, что журналисты должны выполнять свои функции и никто не должен им мешать, - заявил спикер Кремля. - Журналисты должны действовать в соответствии с законами, в данном случае с белорусскими, обладать необходимой аккредитацией, что было в этом случае выполнено. Поэтому мы надеемся, что журналисты в самое ближайшее время смогут продолжить свою деятельность.

Трое корреспондентов «КП» были задержаны в Минске во время работы на митинге. И в отличие от других представителей прессы не были отпущены после проверки документов. Сегодня суд должен вынести решение - их обвиняют в организации беспорядков.

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