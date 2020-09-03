Путин не будет отвечать на угрозы Меркель

Владимир Путин и Ангела Меркель во время переговоров в Германии, 2018 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на громкие заявления канцлера Германии Ангелы Меркель в Кремле не видят поводов для обвинений России в отравлении Навального, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Нашему послу в Германии не была предоставлена информация об исследованиях немецких специалистов, которые позволили им прийти к выводу об отравлении, - сказал Песков. - Мы не имеем информации от наших коллег в Берлине. Все анализы, которые были взяты, все образцы биологических проб и так далее не позволили нашим специалистам - это и врачи, и токсикологи, и так далее - не позволили выявить какие-либо отравляющие вещества.

На вопрос «будет ли Россия проводить расследование случившегося с Навальным?» спикер Кремля ответил, что для этого нужна дополнительная информация от немецких специалистов.

- Вчера мы услышали из Берлина, что однозначно установлено отравляющее вещество, более того, заявлено, что это химическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, - сказал Песков. - Если это так, то для наших доследственных проверочных действий, которые выполняют наши следователи, необходимо знать, что же выявили, установили наши германские коллеги. Надеемся, что мы получим эту информацию. МВД выполняет доследственную проверку, все необходимые действия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле отвергли возможность какого-то заявления Владимира Путина по этому вопросу, как того требовала Ангела Меркель.

- По всей видимости, если федеральный канцлер делает такие заявления, значит, имеются какие-то существенные результаты исследований специалистов, - сказал пресс-секретарь президента. - Не зная, что это за результаты, мы не можем давать оценку. Мы надеемся, что удастся установить причины произошедшего, мы в этом заинтересованы, мы этого хотим, и для этого нам нужна информация из Германии. Информации из Германии мы пока не имеем.

В России не согласны и с угрозами санкций, которые уже раздаются в самых разных странах.

- Не хотели бы, чтобы наши партеры в Германии, других европейских странах, спешили с какими-то оценками, мы предпочли бы находиться в диалоге, - сказал Песков. -Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, но в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы каких-либо санкций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Политики отбирают работу у медиков»: Захарова жестко прокомментировала заявления ФРГ о Навальном

Представитель МИД подчеркнула, что российской стороне следует направить конкретные доказательства версии об отравлении "новичком" (подробности)