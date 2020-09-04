Лица Московского метро: Машинисты, контролеры и "красные шапочки"

В кабине метропоезда. Фото: пресс-служба Московского метро.

Сегодня в столичном метро трудятся 60 тысяч человек. Для сравнения: если разом собрать всю команду подземки, то потребуется 10 зрительных залов размером с Кремлевский дворец. Пассажиры постоянно спешат и порой не замечают тех, кто каждый день рулит поездами, ремонтирует пути, следит за безопасностью и чистотой, дежурит на станциях. Сейчас из-за пандемии и пассажиры, и сотрудники метро носят маски. Но мы подобрали фото, в том числе сделанные и до объявления масочного режима. На них метрополитеновцы такие, какими работают каждый на своём посту.

Сегодня эти люди перед вами, вглядитесь в лица Московского метро.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В кабине метропоезда. Фото: пресс-служба Московского метро.

Из более чем 200 профессий и специальностей рейтинг трех самых популярных в метро возглавляет машинист электропоезда. До недавнего времени сюда набирали только мужчин. С 2021 года на поездах "Москва" машинистами станут и женщины.

Дежурная по станции. Фото: пресс-служба Московского метро.

Знаменитая шапочка из красного фетра появилась в женской униформе дежурных на станциях метро Москвы в 1963 году. Алый цвет этого головного убора сохранился ещё с царских времён. Тогда на железной дороге дежурный по станции обязан был носить красную фуражку, чтобы при необходимости его было заметно.

Цвет спецодежды - синий. Автор фото: Антон НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС.

Униформа для сотрудников технической службы метро, например, путевых обходчиков, мастеров и слесарей, сделана из ткани, которая легко очищается, быстро высыхает и защищает от статического электричества. Цвета спецодежды остаются неизменными - синий, оранжевый и красный.

Машинист в кабине электропоезда конца 50-х годов. Фотохроника ТАСС.

Первых машинистов для составов метро набирали из железнодорожников. Их тренировали перед запуском подземки на пустыре недалеко от завода «Динамо». Здесь проложили 800 метров рельсов и пустили по ним переделанный для занятий машинистов метро обыкновенный товарный вагон.

Проверка перед входом на станцию. Вячеслав ПРОКОФЬЕВ/ТАСС.

Сотрудников службы безопасности метро стараются набирать в основном из бывших военных и правоохранителей. Каждый день они проверяют тысячи пассажиров. Иногда весьма необычных, как этот участник костюмированного флешмоба в День "Звездных войн".

Стойка "Живое общение" для помощи пассажирам.

Специальные сотрудники у входов на станции метро отвечают на вопросы, подсказывают удобный маршрут, продают сувениры с символикой подземки и просто улыбаются. То есть делают все, чтобы пассажиру было понятно, удобно и комфортно. Такие стойки "Живое общение" работают на многих станциях, особенно в центре, с 8.00 до 20.00.

Санитарная обработка поезда метро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В дни пандемии и самоизоляции тысячи сотрудников подземки продолжали работать для пассажиров. Ведь Московское метро за всю историю остановилось только один раз на сутки - в первые дни войны. Сейчас, пока опасность коронавируса сохраняется, в метро постоянно проводят тщательную дезинфекцию. Только уборкой пассажирских зон занимаются до двух тысяч человек ежедневно.

Знания и мастерство для пассажиров. Фото: пресс-службы Московского метрополитена

У Московского метро - мужское лицо. Среди сотрудников женщины составляют 36% (более 21 тыс.). Каждый второй сотрудник в метро работает уже более пяти лет. Как, например, машинист электродепо "Планерное" Ермухан Сариев, победитель конкурса "Лучший машинист метрополитена" в этом году (на фото). А 6,5 тысяч сотрудников проработали в столичной подземке свыше двадцати лет.