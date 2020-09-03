Лед тронулся: Россия и Белоруссия договорились по оплате нефти и газа

И вот энергетический спор наконец сдвинулся с мертвой точки. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин в четверг на переговорах в Минске со своим коллегой Романом Головченко. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Главный спор, который вели между собой в последнее время Россия и Белоруссия, - цены на нефть и газ. Лукашенко требовал повышенных скидок, хотя Белоруссия и так получает российские энергоносители по льготным ценам. Москва на эти просьбы резонно отвечала: только взамен на углубление интеграции. В Минске обижались, заявляли, что белорусов хотят поработить и отказывались признавать задолженность за российский газ.

И вот энергетический спор наконец сдвинулся с мертвой точки. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин в четверг на переговорах в Минске со своим коллегой Романом Головченко.

- Хотел бы поприветствовать решения, которые сегодня были приняты по нашим взаимным вопросам, связанным с оплатой энергоносителей. Мы достигли с вами всех договоренностей, - сказал Мишустин.

При этом подробностей премьер никаких не раскрыл.

После переговоров к журналистам вышел глава Минэнерго Александр Новак. Он рассказал, что делегации договорились в ближайшее время урегулировать вопрос с оплатой газа.

- Необходимо провести сверку. Есть, с одной стороны, задолженность в размере 328 миллионов долларов за поставки газа. В том числе есть предоплата в размере 101 миллиона долларов. Это две цифры, которые сегодня учитываются во взаиморасчетах, - сказал Новак.

Говоря о снижении цен на газ для Белоруссии на 2021 год, Новак заметил, что это предмет дальнейших переговоров. Тоже самое касается поставок нефти на 2021-й и последующие годы.

- Для нас очень важно, чтобы у нас были стабильные долгосрочные отношения по поставкам нефти, газа. Сегодня все эти вопросы обсуждались. Также в конструктивном ключе. Председателями правительств даны поручения в кратчайшие сроки вступить в переговоры с учетом достигнутых договоренностей, - сказал Новак.

Главный спор, который вели между собой в последнее время Россия и Белоруссия, - цены на нефть и газ. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Кроме того, решено, что будет создана рабочая группа, которая будет заниматься работой электроэнергетических систем двух стран. Речь, в частности, идет о продаже электроэнергии с Белорусской атомной электростанции, которая должна начать работать в конце этого года.

Новак также рассказал, что Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос о перенаправлении поставок нефтепродуктов из портов Литвы в российские порты.

- Россия заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, проходили через российские порты. У нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу. Для этого необходимо проработать экономические условия между транспортными компаниями, портовыми, «Белнефтехимом». Мы этим займемся по поручению председателя правительства, - рассказал Новак.

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