Переселение из аварийного жилья ускорилось

3 сентября состоялась пресс-конференция с участием заместителя генерального директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Олег Рурин, в ходе которой он сообщил, что целевые показатели 2020 года уже превышены.

- На 1 сентября расселены 54,6 тысячи граждан и 1 млн. квадратных метров. Это 151% - по количеству людей и 133% - по метражу, - привел данные Олег Рурин, подчеркнув, что 2020-й год будет не менее продуктивным, чем предыдущий благодаря заделу, созданному в прошлом году.

Хотя пандемия коронавируса и оказала определенное влияние на реализацию программы, успешно завершить этот год она не помешала. По словам Олега Рурина, в ряде регионов пришлось приостанавливать работы на 1-1,5 месяца. Где-то возникли проблемы из-за ограничений на въезд в Россию рабочих из сопредельных государств.

К сегодняшнему дню 38 регионов уже достигли целевых показателей 2020 года.

Среди лидеров по реализации программы расселения – Сахалинская область, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Воронежская область.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, сегодня отлажены все механизмы программы расселения (законодательные и административные – прим, ред.), растут целевые показатели и качество жилья.

- Все законодательные рычаги для ускоренной реализации программы расселения мы предоставили регионам. Только от них зависит решение таких вопросов, как выделение земли, взаимодействие со строителями, процесс и сроки строительства, - сообщил Сергей Пахомов.

В качестве примера он привел принятый в декабре закон о дополнительных механизмах расселения аварийного жилья, которые дают регионам возможность предложить жителям разнообразные варианты господдержки. В частности, граждане могут выбрать либо другую квартиру, либо получить выкупную стоимость жилья, которая теперь формируется исходя из рыночной стоимости не только дома, но и участка, на котором он стоит.

Живущие в аварийных домах граждане также смогут получать субсидии на приобретение другого жилья или компенсацию процентов по ипотеке.

На программу расселения в этом году изначально было запланировано выделить 35,4 млрд. рублей. Но на днях правительство приняло решение увеличить финансирование текущего года на 50 млрд. рублей за счет ассигнований, запланированных на 2022 год.

Соответственно, это не увеличение общего объема финансирования федерального проекта в 2020-2024 годах, а ускорение расселения аварийного жилищного фонда.