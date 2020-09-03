О выборах губернаторов: вторых туров не будет

Через неделю в 79 регионах России состоятся более 8000 выборов различного уровня Фото: Иван МАКЕЕВ

Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября. Через неделю в 79 регионах России состоятся более 8000 выборов различного уровня, включая довыборы четырех депутатов Госдумы РФ и выборы 18 губернаторов. Причем, меньше всего интриги с последними. Участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) считают, что губернаторские выборы не принесут неожиданностей. Больше того, даже второй тур маловероятен – уж слишком уверенно чувствуют себя губернаторы, которым предстоит пройти через голосование.

РЕЙТИНГ РАЗВОЖАЕВА – 80 ПРОЦЕНТОВ

«Электоральные позиции действующих глав, врио, их рейтинг позволяют им рассчитывать на достаточно уверенную победу в первом туре во всех регионах», – поделилась своей оценкой руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Эксперт сообщила, что во всех регионах, где проводятся губернаторские выборы, уровень доверия действующим руководителям значительно выше уровня недоверия. Ключевой тренд нынешней избирательной кампании – большинство кандидатов предпочитают идти от партий, а число самовыдвиженцев кардинально сократилось (напомним, несколько лет назад ситуация была обратной).

Групп губернаторов-лидеров оказалось внушительной. До 70% и больше голосов избирателей могут получить врио губернатора Камчатки Владимир Солодов, глава Татарстана Рустам Минниханов, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, врио губернатора Чувашии Олег Николаев и врио главы Пермского края Дмитрий Махонин. Удивлены? Зря. Например, врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева готовы поддержать около 80% жителей города!

«Ожидать сюрпризов не приходится», - поддержал коллег руководитель отдела политических исследований ВЦИОМ Степан Львов, сообщив итоги социологических замеров.

Правда, начиналась избирательная компания чрезвычайно вяло. Напомним, в начале лета вся страна активно боролась с пандемией коронавируса: общество было напряжено, перспективы экономики оставляли желать лучшего, страна была взвинчена голосованием по поправкам Конституцию (это касалось всего общества: и те, кто «против», и те, кто «за»). Губернаторы и кандидаты в губернаторы не могли полноценно проводить избирательную компанию. Но спустя два месяца стало понятно, что не все так печально, как казалось: люди вышли на работу, экономика ожила, аграрии собрали хороший урожай – психическое давление у населения пошло на спад.

«Состояние стабилизировалось к концу лета. В начале лета предполагалось возбуждение в некоторых территориях, где могут быть вторые туры, таких было не меньше 10 регионов. Сейчас везде ситуация успокоилась. Это удивительно», – сообщил президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

ТРЕНД НА СТАБИЛЬНОСТЬ

«От своего прогноза, что возможны вторые туры, мы не отказываемся, но при этом, учитывая различные факторы, я думаю, что в большей части регионов действительно вероятность проведения вторых туров ниже, чем она была 10 дней назад. Но это не повод расслабляться ни кандидатам, ни их командам, ни их избирателям», – отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Но только ли в целом улучшение ситуации в стране и обществе изменило электоральные тенденции в стране? Напомним, несколько месяцев назад Владимир Путин сменил губернаторов в самых депрессивных регионах. Назначенцы показали себя с лучшей стороны. В первую очередь постарались выстроить общение не с элитами, а с обычными гражданами. И рейтинги власти пошли вверх.

«Им приходилось найти связь, они смогли и регион узнать, проблемы и они начали с людьми говорить об этом на понятном языке. Искренность либо есть, либо нет. Мне кажется, что новые врио искренне хотят что-то сделать и у них есть видение, что они хотят сделать в регионе», – считает доцент МГУ им. М.В.Ломоносова Григорий Казанков.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин отметил тенденцию, что за последние два года можно наблюдать изменения настроений избирателей в ряде регионов. Россияне, по его мнению, стали больше поддерживать тренд на стабильность. Ситуация в соседних Украине и Белоруссии этому способствует. Главное - не обращать внимание на мнения в интернете.

«Если почитать интернет, то хуже всех люди живут в крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, где они мучаются и всего боятся. А лучше всего – на селе, где люди видят новые дороги, собранные урожаи и полные амбары, - иронизирует политолог. — Если человек живет в раю, но есть интернет и субъект, который будет говорить о другом, люди будут думать, что живут в аду».