За год набежало 200 миллиардов: Как нас обманывают банки, обещая "снизить ставку по кредиту"

Можно ли отказаться от навязанных услуг? И реально ли снизить ставку по кредиту? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рекламе ставки по кредитам в банках падают, а реально - нет. К такому выводу пришли в Центробанке. По запросу сайта kp.ru там подсчитали, как изменились за время пандемии проценты по самым массовым - потребительским кредитам. Оказалось, что, несмотря на беспрецедентное снижение ключевой ставки, займы подорожали - от 0,04 до 1,2 процентного пункта во II квартале этого года. Почему это случилось? Можно ли отказаться от навязанных услуг? И реально ли снизить ставку по кредиту?

ЗАРАБОТАЛИ НА КОМИССИЯХ 200 МИЛЛИАРДОВ

«Зашел в банк переоформить карту. А менеджер мимоходом предложил рефинансировать кредит с моих 9,9% под 7,7% годовых. Естественно, я согласился. А когда стал читать бумаги перед подписанием, оказалось, что такой процент мне дадут только при покупке страхового полиса. Но реальная ставка с ним вырастает до 11,9%. Слава богу, ничего подписать не успел».

Таких историй много. И эта еще хорошо закончилась. Банки стали массово хитрить, завлекая клиентов.

Ход прост: в рекламе указывают очень низкие ставки, но их можно получить, только оформив страховку. Чаще всего заемщик узнает об этом в последний момент - при подписании договора.

- Расчет на невнимательность клиента. Банки, как основной канал продаж страховых продуктов по жизни и здоровью, придерживаются принципа: «Ничего личного, только прибыль», - говорит Евгения Лазарева, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков».

В прошлом году, по данным ЦБ, продажи страховок по кредитам выросли на 22%. А банки заработали на этом 200 миллиардов рублей. Это комиссионный доход, который они получают со страховых компаний. Причем средняя комиссия, которую получает банк, - 60 - 80% от стоимости полиса. И, что самое парадоксальное, такие кабальные условия страховщикам... тоже выгодны. Через банки у многих продается до 90% продуктов.

ЕСТЬ ПОЛИС, НЕТ ПОЛИСА - УСЛОВИЯ ОДИНАКОВЫЕ

Раньше было так. Заемщик не глядя подписывал кредитный договор. А если потом выяснялось, что ему навязали еще и страховку, то от нее можно было отказаться. В течение 14 дней для полисов действует так называемый период охлаждения. За эти две недели можно написать заявление в банк или страховую компанию и отказаться от ненужной страховки. Кредитная ставка от этого не менялась.

В последний год число таких умников, знающих свои права, стало расти. И банки решили поставить заемщикам шахматную вилку. В договорах специально прописали: если клиент отказывается от полиса, то ставку по кредиту ему увеличат в одностороннем порядке - причем сразу на 4 - 5% годовых. В итоге и ставка высокая получается, и финансовой защиты нет. По-другому как вымогательством это не назовешь. Граждан ставят в такое положение, когда так и так придется переплачивать.

Заемщику ничего не остается, как брать в нагрузку зачастую ненужный полис Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

РИСКИ ПЕРЕКЛАДЫВАЮТ НА КЛИЕНТА

Справедливости ради, в самой страховке нет ничего плохого. Она даже полезна.

Ведь если с заемщиком что-то случится (смерть, инвалидность или потеря работы), страховая погасит долг перед банком. В противном случае обязанность платить по кредиту перейдет ближайшим родственникам.

- На мой взгляд, наличие страховки скорее благо, но очень важно, чтобы человек сознательно шел на ее приобретение. Понимал, какие риски и при каких условиях она покрывает - болезнь, несчастный случай, потерю работы. И, конечно, это должен быть добровольный выбор человека и у него должна быть возможность отказаться от страховки. Но нужно понимать, что в такой ситуации банк обоснованно может увеличить процент по кредиту, учитывая риски невозврата кредита, - говорит Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка.

По его мнению, банки не снижают ставки по кредитам из-за последствий пандемии. Без страховки растет риск невозврата, особенно сейчас, когда многие заемщики потеряли работу или часть дохода. Но что-то в этой теории все равно не бьется. Помните, раньше банки говорили, что выдают дорогие кредиты потому, что боятся, что часть заемщиков не вернут деньги? Мол, хорошие клиенты платят за плохих. Так вот, сейчас выходит, что платят все. И только банки в шоколаде. У них рисков теперь нет: им либо заемщик заплатит, либо страховая.Идеальная схема!

И ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Ситуация тупиковая. Казалось бы, зачем страховаться, если взял в банке всего 50 тысяч? Но банки научились так строить свои кредитные программы, что заемщику ничего не остается, как брать в нагрузку зачастую ненужный полис.

И при этом выбирать только из короткого списка страховых компаний, у которых с конкретным банком есть договор.

- Путь один, и мы о нем говорим с завидной регулярностью - потребителю необходимо дать возможность страховаться в любой компании по его выбору. То есть на рынке должна быть создана конкурентная среда, где участники рынка будут бороться за клиентов и работать с ними, а не зарабатывать на них, - говорит Евгения Лазарева.

А пока этого не сделано, эксперты предлагают использовать преимущества конкуренции, то есть тщательно выбирать банк, в котором брать кредит, и досконально изучать нюансы, прописанные в договоре (см. «Советы «КП»).

- Такой основательный подход поможет не совершить ошибки и избежать пусть не всех, но большей части нарушений ваших прав. Ведь предотвратить нарушения всегда легче, чем с ними бороться, - говорит Евгения Лазарева.

СОВЕТЫ «КП»

Как не переплатить за кредит

1. Изучите предложения разных банков. Подайте заявление в те из них, где окажутся наиболее выгодные условия. Попросите указать, какие ставки банк предлагает со страховкой и без.

2. Внимательно прочитайте договор. Особое внимание обратите на полную стоимость кредита (ПСК). Она указана в правом верхнем углу первой страницы договора и, как правило, включает в себя стоимость страховки.

3. Попробуйте отказаться от страхового полиса. В некоторых банках это можно сделать, просто сняв галочку при оформлении кредита в онлайн-банке. Если ставка не поменялась - значит, брать страховку нет смысла.

4. Если брать кредит без полиса невыгодно, попробуйте снизить стоимость страховки. Попросите менеджера выбрать самый дешевый вариант и откажитесь от ненужных вам рисков. К примеру, можно оставить страхование жизни, но отказаться от страхования от потери работы. Главное - следите, чтобы полис был привязан к конкретному кредитному договору. Тогда при досрочном погашении долга можно будет вернуть часть заплаченной за страховку суммы (закон об этом стал действовать с 1 сентября, но только для новых кредитных договоров).

5. Купите полис отдельно - в любой аккредитованной банком страховой компании. Такое право заемщика прописано в седьмой статье закона «О потребительском кредите (займе)». Это может быть дешевле, потому что банковские менеджеры, скорее всего, будут предлагать наиболее выгодные для них и наименее выгодные для вас варианты.

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