Мой парень - брошенка

Подумайте, девочки, готовы ли вы к таким мучениям? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Призрак бывшей витает над вами...

Если вы начали встречаться с мужчиной, который недавно пережил расставание, приготовьтесь к тому, что призрак его бывшей будет еще долго витать между вами. А сам он периодически будет пропадать на ее страницах в соцсетях или в минуту слабости посылать ей свои рыдания.

Психологи, кстати, вообще не советуют начинать новые отношения раньше чем через год после окончания прежних. Один из партнеров наверняка будет пытаться исцелить душевные раны с помощью другого, а другой - вечно выполнять роль пластыря, который прикладывают к душевным ранам. А в этом, согласитесь, приятного мало.

Дайте ему настрадаться!

- Вместо того, чтобы захваливать мужчину и осыпать комплиментами, которых он не заслужил, заведите совместное хобби и постарайтесь проводить больше времени в движении, в физических нагрузках, - советует автор книги «Психология всего», доктор медицины Кендра Черри.

- Дайте мужчине вдоволь настрадаться, - продолжает Кендра, - не запрещайте ему испытывать грусть и жалость к себе. Горе - это процесс, для которого нет четких сроков. Хотя возможно, ему потребуется совсем немного времени, чтобы вдоволь поскорбеть после разрыва. А вы просто попробуйте деликатно объяснить ему, что люди расстаются не потому что один плохой, а другой хороший, а из-за разницы во взглядах на жизнь, вот почему винить себя и пытаться понять, где он напортачил, бессмысленно.

Через полгода станет легче

Помните, как поется в песне группы Roxette: «Должно быть, это была любовь, но теперь все кончено. Должно быть, это было нечто хорошее, но я все упустил». В паре этих популярных строк - весь спектр чувств, которые испытывает ваш любимый человек: отчаяние, грусть, чувства безнадежности и беспомощности, потеря удовольствия и интереса к жизни, чувство никчемности, опустошенности, усталость... И вам придется проявлять максимум выдержки и заботы, чтобы в конце концов от них не осталось и следа.

Есть и хорошие новости: самые трудные - только первые три месяца, а уже через полгода после болезненного разрыва человек, как правило, начинает возвращаться к прежней жизни. В среднем, конечно. Тут многое зависит от самого человека.

Верните ему себя

Психологи, авторы статьи в американском журнале Bustle, уверены, что поддержать брошенного мужчину можно, вернув ему самого себя. Как это сделать? Позволить совершать глупости, радоваться пустякам, не чувствуя себя виноватым, словом, жить на полную катушку!

- Если человеку больно из-за расставания, значит, он не просто расстался с партнером, - говорится в исследовании журнала. - Гораздо раньше он расстался с самим собой - оставил себя ради этих отношений. А теперь пора снова найти себя.

Помогите человеку заняться самоисследованием: написать список нереализованных желаний, подумать о занятиях, на которые давно не хватало времени, или вспомнить места, которые всегда хотелось посетить. Подумайте об этом вместе и начните делать то, что может поднять мужчине настроение. Возможно, он всю жизнь хотел искупаться в Ладожском озере или вдоволь наесться устриц, а может, с детства мечтал прокатиться на мощном мотоцикле? Повторяйте мужчине, что несмотря на то, что какие-то его мечты о счастливом будущем разбились, на этих мечтах свет клином не сошелся и он может получить все, что захочет, в новых отношениях. Например, с вами.

Займитесь чем-то отвлекающим

Другой психологический журнал - Helpguide дает еще пару полезных советов тем, кто живет с мужчиной, пережившим болезненный разрыв: «Позволяйте партнеру выговариваться, это освободит его от гнетущих чувств, поможет разделить свою боль с вами и чувствовать себя менее одиноким. Внимательно слушайте и реагируйте с сочувствием. Предложите заняться чем-то отвлекающим: сходить на выставку, по магазинам, в кино или даже церковь. Приготовьте вместе какое-то сложное блюдо или сделайте вместе шуточный видеоролик...»

Но самое главное - возьмите на себя ответственность и не вините нового партнера в том, что его переживания так сильны, а он еще и делится ими с вами. Ведь вы сами согласились с ним встречаться, так что будьте гибки и сострадательны! Поверьте, вашу помощь и самоотверженность он будет помнить и ценить очень долго.

С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

Лучше, конечно, помучиться

Ситуацию комментирует лидер общественного движения «Фривольная Россия» Александр МОНОГАМОВ:

- Да, трудно с нами, романтиками-неудачниками. Нас бросают, мы страдаем. Так что подумайте, девочки, готовы ли вы к таким мучениям? С мужчинами, которые сами кого-то бросили, в этом смысле проще. Правда, в этом случае вас постоянно будет терзать мысль: «А вдруг он и меня так же запросто бросит?»

В общем, как говорил незабвенный товарищ Сухов в «Белом солнце пустыни»: «Лучше, конечно, помучиться».