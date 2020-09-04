Суд над Михаилом Ефремовым: последние новости на 4 сентября 2020 года

Актёр в последний момент удивил всех участников заседания, заявив, что раскаивается и вину все-таки признает Фото: Иван МАКЕЕВ

Никаких громких заявлений Михаил Ефремов больше делать не будет. Все, что хотел и мог, актёр высказал 3 сентября, выступая в суде с последним словом. Его речь завершила прения сторон по громкому делу.

Гособвинение попросило для знаменитого подсудимого 11 лет колонии общего режима и возмещение морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Одним из главных аргументов обвинения и потерпевших было непризнание Ефремовым своей вины.

Однако, актёр в последний момент удивил всех участников заседания, заявив, что раскаивается и вину все-таки признает. С одной только оговоркой.

- Если это действительно совершил я, - добавил Михаил Олегович и зачитал стихи собственного сочинения, посвящённые памяти погибшего Сергея Захарова:

...Господи, дай мне немного сил,

А Сергею - рая.

Вот бы поговорить с ним, увидеть его, помолчать.

Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края.

Есть, на кого поставить каинову печать.

Кроме того, в своём последнем слове актёр заявил, что 11 лет для него - смертельный приговор, и попросил суд о справедливом решении.

Справедливым, по мнению его адвоката Эльмана Пашаева, может стать наказание в виде 7-8 лет лишения свободы условно или, в крайнем случае, в колонии-поселении, где порядки свободнее, чем на зоне общего режима. Кроме того, защитник настаивает на компенсации в 200 тысяч рублей, тогда как адвокаты потерпевшего - старшего сына курьера Виталия Захарова, бьются за сумму в 7 млн 300 тысяч рублей.

Приговор актеру суд объявит 8 сентября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский (он же - Заслуженный юрист России) уверен, что Ефремову дадут 5 лет за решеткой.

Между тем, вслед за Михаилом Олеговичем отправиться в места не столь отдаленные могут и трое свидетелей со стороны защиты: Кобец, Гаев и Бадасян. Они пытались убедить суд в том, что стали очевидцами ДТП, а в машине артиста был другой водитель. Как показали камеры видеонаблюдения, эти люди под присягой солгали и теперь им грозит до 5 лет за решёткой.

Кстати, Эльман Пашаев накануне намекнул, что в случае обвинительного приговора будет подавать апелляцию. Правда, в этом случае ждать решения суда Ефремов будет уже не под домашним арестом, а в камере СИЗО.

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