Агата Муцениеце призналась, что Собчак вдохновила ее на развод с Прилучным

Павел и Агата прожили в браке 9 лет, у них двое детей: 7-летний Тимофей и 4-летняя Мия. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак стала новой героиней YouTube-шоу «Честный развод»: телеведущая пришла в гости к актрисе Агате Муцениеце и рассказала о том, как пережила развод, и как влюбилась в своего нынешнего мужа Константина Богомолова. Агата, в свою очередь, сделала признание: именно Ксения вдохновила ее на развод с актером Павлом Прилучным.

Агата рассказала, что ситуация Собчак, не побоявшейся взять маленького сына и уйти от мужа, подтолкнула ее к тому, чтобы расстаться с Павлом.

- Для меня ты послужила вдохновением не побояться пойти против людей, - призналась Ксении Муцениеце.

Собчак снялась в шоу Агаты Муцениеце «Честный развод». Фото: кадр видео.

Актриса также добавила, что самым трудным для нее было даже не само решение взять и порвать с мужем, а то, что началось потом: публичное внимание, сплетни и пересуды. Агату восхитила стойкость, с которой Собчак твердо встретила все, что «полилось» на нее после случившегося. Муцениеце долго приходила в себя и держала удар, ведь многие поклонники до сих пор не верят, что они с Павлом больше не будут жить вместе.

- До сих пор мне пишут: «А как вы с Пашей не будете вместе?». То есть это до сих пор существует. Для меня было очень важно не бояться публике показать, что я могу развестись, показать, что наша семья неидеальна, - объяснила Агата.

Ранее в своем шоу «Честный развод» актриса рассказала о том, что в браке с Прилучным она потеряла веру в себя. Она постоянно боялась ревности мужа, делала все с оглядкой на его мнение и думала только о том, как он отреагирует на ту или иную ситуацию.

- Я благодарна Паше за наши годы. Но в этом браке я стала неуверенной в себе, какой-то зажатой. Все время думала, как на меня будут смотреть мужчины, как Паша будет на это реагировать. Но, слава богу, этого в моей жизни больше нет, потому что, как выяснилось, не моя это была проблема, - рассказала Муцениеце.

Сейчас Агата больше не переживает и даже радуется тому, что нашла в себе силы поставить точку в браке сейчас, а не спустя много лет.

- 2020-й сорвал короны с людей. Хорошо, что это произошло сейчас, а не тогда, когда мне было бы 70 лет, и я бы узнала, что меня всю жизнь обманывали. Это было бы больнее. Так я могу карьеру построить, - уверена 31-летняя Агата.

Павел и Агата прожили в браке 9 лет, у них двое детей: 7-летний Тимофей и 4-летняя Мия. Развод Прилучного и Муцениеце прошел относительно мирно. Актер оставил жене и детям квартиру в Москве. Опеку они поделили поровну: хотя дети живут с мамой, они могут видеться с отцом, когда он этого захочет.

Ранее Агата объяснила, почему их брак дал трещину. По словам актрисы, они с мужем перестали понимать друг друга. Впрочем, поклонники подозревают, что виной всему не только взаимное недопонимание, а еще и увлечение Павла алкоголем. К тому же ходили слухи, что Прилучный в браке изменял Агате с партнершами по съемкам. По крайней мере со своей коллегой по театру, звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович Павел сошелся и начал жить под одной крышей практически сразу, как только жена с детьми переселилась из их загородного дома в московскую квартиру.