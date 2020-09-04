Московское метро: Пропуск в будущее

Проход через турникеты с помощью бесконтактного платежа. Фото: ТАСС

Пропускная система Московского метрополитена с первых дней менялась и дополнялась. Было так, что контролёры стояли не только у входа на станцию, но даже ходили по поездам для проверки билетов. Порой в подземке и вовсе обходились без билетов. Кинул в щель турникета на входе обычный пятак - и поехал!

Давайте вспомним, какие раньше были в метро проездные, турникеты, система оплаты.

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В народном музее Московского метрополитена. Фото: АГН "Москва"

На выставочных стендах собраны образцы всех видов билетов, действовавших в подземке за 85 лет ее работы. Среди них есть "проездные с историей" - желтые пластиковые жетоны. Их фальшивые копии мошенники штамповали на фабрике пуговиц и завозили в Москву фурами.

Турникет 60-х годов для прохода в метро. Автор фото: Борис КАВАШКИН/ИТАР-ТАСС

Официально первым турникетом метро Москвы принято считать турникет, поставленный в 1952 году на станции "Красные ворота". Именно здесь началась автоматизация контроля прохода на станции в столице. Дальше появились такие конструкции, как на этом фото, рассчитанные сначала на жетоны, а потом - на монеты в 5 копеек.

Билеты метро 2000-х годов. Автор фото: Борис КАВАШКИН/ИТАР-ТАСС

Хождение жетонов в столичном метро окончательно прекратили в феврале 1999 года. А 1 сентября 1997 года произошла своего рода революция - выпуск бумажных билетов с магнитной полосой. А вскоре вышли первые бесконтактные карты, которыми мы пользуемся до сих пор.

Жетоны метро 1992 года. Автор фото: Сергей МАМОНТОВ/ИТАР-ТАСС.

Турникеты в подземке начали принимать вместо пятаков металлические жетоны с 1 марта 1992 года, а пластиковые - с 15 ноября. Это было вызвано постоянным изменением стоимости проезда.

Разменные автоматы в вестибюле станции "Площадь Революции". Автор фото Александр СЕНЦОВ/Фотохроника ТАСС.

На всех станциях метро стояли разменные аппараты, поскольку для оплаты проезда использовались монеты в 5 копеек. Аппараты разработали в начале 1960-х годов, а внедрили повсеместно к апрелю 1970 года.

К концу 2019 года ридеры на турникетах всех станций метро начали принимать оплату проезда с помощью гаджетов, на которых установлена одна из четырех мобильных систем - Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay или Mir Pay. Пассажиры могут выбрать то приложение, которое им наиболее удобно.

Турникеты 1968 года. Фотохроника ТАСС.

Открытый тип механизма такого турникета обозначает, что проход открыт и закрывается, только если кто-то пытается пройти, не оплатив проезд. Это обеспечивало в своё время высокую пропускную способность - около двух тысяч пассажиров в час.

Транспортная карта "Тройка". Автор фото: Андрей АБРАМОВ

С 2013 года самым удобным проездным билетом в метро Москвы стала карта "Карта". Теперь это еще и стильное колечко, брелок, браслет, жетон, вкладыш и наклейка.

Исторический турникет в народном музее Московского метрополитена. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Образцы первых турникетов подземки 50-60-х годов можно увидеть не только на архивных фото, но и на музейной экспозиции. Как, например, этот уникальный турникет с деревянным корпусом, работавший на специально выпущенных для него жетонах.