Выплаты за риск заражения коронавирусом расширены: теперь их будут получать не только врачи и соцработники

Сотрудники МВД также будут получать коронавирусные выплаты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство расширило список сотрудников организаций, которые будут получать стимулирующие выплаты за борьбу с коронавирусом. Надбавки, в частности, получат военнослужащие. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Речь идет об организациях, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН.

Как пояснили в пресс-службе правительства, сотрудники этих учреждений наравне с врачами больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Многие из них напрямую имеют дело с больными, именно поэтому было принято решение поддержать их специальными выплатами.

Из резервного фонда правительства на выплату стимулирующих надбавок выделят более 5 миллиардов рублей. Размер выплат составит от 20% до 100% от среднемесячного дохода и будет зависеть от должности специалиста.

Ранее правительство приняло решение о продлении стимулирующих выплат медицинским и социальным работникам. Надбавки они будут получать до конца года. На это будет дополнительно выделено 22 миллиарда рублей. Всего из федеральной казны на стимулирующие выплаты врачам и соцработникам уже выделено 60 миллиардов рублей. Надбавки положены тем, кто непосредственно работает с больными коронавирусом. Речь идет о врачах, фельдшерах, медсестрах, водителях машин скорой помощи. Выплаты также получат сотрудники центров Федерального медико-биологического агентства.

По распоряжению Владимира Путина, врачи, работающие в ковидных стационарах, должны получать надбавку в 80 тысяч рублей в месяц, врачи «скорой», фельдшеры и медсестры - по 50 тысяч рублей, младший медперсонал и водители экипажей «скорой помощи» - по 25 тысяч рублей. Напомним, что после заявления президента о полагающихся медикам выплатах, врачи в разных регионах страны заявили о том, что надбавки до них не дошли. После этого правительство выделило на выплаты медикам дополнительные деньги.

Президентские надбавки также полагаются работникам домов престарелых и интернатов для инвалидов, которые переведены на особый режим работ. В этом случае персонал проживает в доме престарелых на протяжении смены, которая длится не менее двух недель. Врачам таких соцучреждений дополнительно положено по 40 тысяч рублей за каждую смену. Если же во время смены им пришлось лечить пациентов, заразившихся коронавирусом, то выплата увеличивается до 60 тысяч рублей за смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тысяч рублей за смену (в случае подтверждения у кого-то из постояльцев учреждения ковида — 35 тысяч рублей). Младшему медперсоналу положены выплаты в 15 тысяч рублей за смену, техническому - по 10 тысяч рублей. Если же им пришлось работать в одном учреждении с больными коронавирусом, доплата увеличивается до 20 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.