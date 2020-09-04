ПОРА и «ВНИИ Экология» будут сотрудничать в Арктике

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Соответствующее соглашение было подписано 31 августа 2020 года.

Экологические проекты, создание устойчивой системы развития, совершенствование и внедрение наилучших доступных технологий в сфере экологии, утилизация отходов производства и потребления, выявление и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, а также содействие реализации нацпроекта «Экология» в Арктике — вот общие рабочие задачи партнеров.

«Экологическое сотрудничество с одним из ведущих научно-исследовательских учреждений позволит улучшить нашу экспертизу в сфере охраны окружающей среды. А она — одна из трех составляющих устойчивого развития, наряду с экономическим и социальным развитием» - комментирует гендиректор ПОРА Александр Стоцкий.

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«Одним из первых направлений совместной работы может стать анализ законодательного и нормативного регулирования, касающегося экологических катастроф, которое применяется в других странах-членах Арктического совета, а также оценка применимости этих документов в России. Четкий регламент действий позволит в дальнейшем снизить негативные последствия таких катастроф для хрупких арктических экосистем» - уверен директор «ВНИИ Экология» Иван Стариков.

Проектный офис развития Арктики уже делает совместные проекты с администрацией нескольких арктических регионов, в частности, Чукотского Автономного округа, а также с исследовательскими и образовательными учреждениями, деятельность которых связана с АЗРФ. Среди них Карельский научный центр РАН, Кольский научный центр РАН, Сибирский федеральный университет, Первый МГМУ им. Сеченова, экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Московский физико-технический институт, МГТУ им. Баумана, Северный (арктический) федеральный университет (Архангельск) и другие.