Нижегородский священник пытался расплатиться в магазине фальшивыми деньгами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Необычный случай произошёл в одном из крупных сетевых супермаркетов Нижнего Новгорода. Своей очереди на кассе мирно ждал настоятель одного из храмов города, священнослужитель Николай В. (имя изменено – прим. авт.). Кассир пробила все покупки мужчины, и священник протянул женщине пятитысячную купюру. Сотрудница магазина провела купюру под специальным прибором, который выявляет подделки и уже собиралась отсчитывать сдачу, как вдруг прибор дал знак - фальшивка!

Девушка не поверила глазам, ведь перед ней стоит не какой-то подозрительный жуликоватый гражданин, а священник в рясе. Но ошибки не было: при повторной проверке прибор снова показал, что купюра поддельная. На кассе началась суета, позвали администратора. Священник Николай очень растерялся – говорил, сам не понимает, как такое возможно. Администратор магазина вызвала полицейских для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

«Настоятель храма объяснил полицейским, что эти деньги – купюру в 5 тысяч рублей – он взял из ящика для пожертвований в храме, в котором служит. По всей видимости, фальшивую купюру подкинул кто-то из прихожан. При проверке по базам фальшивых купюр установлено, что подделка новая и ранее не изымалась», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Оперативникам предстоит выяснить, кто именно пожертвовал в храм поддельную купюру и проверить, не подкинули ли еще фальшивок в ящик для пожертвований. Неизвестно, почему настоятель взял деньги из пожертвований для храма, и что именно на них покупал в магазине: возможно, продукты для церкви, а быть может, что-то еще. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего.