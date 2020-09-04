Геннадий Зюганов прокомментировал видео со словами о сжигании в печах сволочей

Зюганов уверен, что ролик смонтировали. Фото: EAST NEWS

С утра пораньше только ленивое СМИ (если таковые имеются) не процитировали «сенсационное сообщение»:

«Лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов оговорился во время выступления у Кремлевской стены. В своей речи, посвящённой 75-й годовщине окончания Второй Мировой войны, он (якобы. - А.Г.) сказал: "Гитлер построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд: и русских, и евреев, и поляков, и всю остальную сволочь..."

«На этом, - комментируют информагентства, - распространенная в СМИ запись обрывается. В расшифровке речи, выложенной на официальном сайте КПРФ, и в видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале Компартии, эти слова отсутствуют».

Предварительно прослушав несколько раз «сволочную» запись, обозреватель kp.ru Александр Гамов обратился за разъяснениями к коммунисту N1.

- Геннадий Андреевич, я прослушал эту запись раз пять, но там «сволочи» - это относится к османскому игу,, к Наполеону, к Гитлеру.

- Я извиняюсь, этот деятель (который распространил видео заявления Зюганова «про сволочей». - А.Г.) просто склеил… Нашли его, сейчас мы уголовное дело против него заведем. (В смысле, собираются подать в суд за клевету. - А.Г.)

Просто осмысленно это сделали, это не просто фейк, это провокация такая грязная. Текст моего выступления есть у нас на сайте от начала до конца, и ничего общего с той подачей, которую он сделал, не имеет абсолютно.

- А кто он такой?

- Я его не знаю. Но вчера мы расследование проводили.

- Вы намерены, во-первых, выставить правильное видео?

- У нас - я же говорю - текст размещен на сайте – и устный, и письменный, и так далее. Он будет в печати у нас опубликован.

Александр Проханов сегодня звонил, сказал, что с удовольствием возьмет. Он посмотрел этот текст, он не вызывает никакого возражения или протеста… Наоборот, он и его коллеги считают, что это - прямое обращение к новому поколению, к нашим друзьям-славянам – украинцам, белорусам и всем гражданам страны. Так что давай, помогай…

- А для чего ему - автору фейка - это надо было?

- Ну, перед выборами это всегда бывает. Он в свое время против меня газету «Не дай бог» выпускал в Финляндии. 14-15 миллионов тираж был. Развозили в каждый дом. Сплошная ложь, грязь и мерзость. Ну и тут ….. ничего нового нет.

- Ну, ладно, держитесь, Геннадий Андреевич.

- Да, давай, молодцом. Хорошо, что послушал, посмотрел.

- Я раз пять послушал. Даже в склеенном виде там понятно, кого вы сволочами называете.

- Вполне очевидно. На эту тему тебе анекдот можно?

- Давайте.

- В Прибалтике мужик подходит к доске их национальных героев и говорит: «Ох, и жмут, сволочи» (там их почетные нацисты).

– «Кто жмет?»

- «Да ботинки жмут» (а он босиком стоит).

– «Так ты же босиком».

– «Потому и не ношу, что, сволочи, жмут».

- Еще анекдот какой-нибудь.

- Мужик приходит на работу и говорит:

- «Пацаны, бегом ко мне. Вы в этот гастроном ходите?»

- «Ходим».

– «Вы голову подставляете под пистолет температуру мерить?»

- «Подставляем».

– «Не подставляйте. Стирает начисто память сразу».

– «С чего ты взял?»

- «Я сам вчера ходил. Точно помню, жена посылала за молоком, а пришел с водкой, пивом и воблой».