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Это тетка за дверью с табличкой «Йад» выдала «новичок»: берите что есть на базе

Почему наша интеллигенция считает государство глупее себя
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙДмитрий ОЛЬШАНСКИЙ
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Немецкие медики поставили Алексею Навальному диагноз "отравление"

Немецкие медики поставили Алексею Навальному диагноз "отравление"

Фото: EAST NEWS

Из рассказов нашей интеллигенции об известном отравлении складывается примерно такая картина.

Сначала Путин приказывает убить Навального. Почему? - ведь его не трогали десять лет, и даже в нынешних волнениях в Шиесе, Башкирии и Хабаровске он не принимал никакого участия, не вел огромную толпу на штурм Кремля, его не было нигде и ни в чем. А нипочему, потому что Путин плохой и злой, как в мультфильме. Ну хочется ему кого-нибудь убить, и особенно положительного героя мультика - вот и весь мотив.

Известного российского оппозиционера доставили в немецкую клинику специальным самолетом.

Известного российского оппозиционера доставили в немецкую клинику специальным самолетом.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потом убийцы проваливают задание, заодно используя ровно тот же метод, что и в деле Скрипалей, и с тем же результатом. Почему? - да потому что Трус, Балбес и Бывалый, у них Операция Ы, хотели тряпку под нос Навальному сунуть, но перепутали и сами вырубились. И "Новичок" тот же самый, поскольку кретины. У них там склад, на двери склада табличка - "Йад" , и там тетка вчера "Новичок" выдала, и сегодня опять выдала, ишь, Джеймсы Бонды, задание у них, берите, что есть на базе.

Ну а потом Путин отдает сверхценную улику своего преступления загранице. Ведь мы же знаем Путина - он такой доверчивый человек, и особенно легко он верит иностранным политикам. Только он кого-нибудь отравит, только они его попросят, так он сразу все карты на стол: берите хоть всю Кемьску волость, мне не жалко. Тем более, и специалисты - те самые, из Операции Ы, которые только что провалили важнейшее задание, - уже убедили его, что яд был, да сплыл, а он им опять поверил, ну что ты будешь делать, простофиля.

Сторонники Навального с плакатом.

Сторонники Навального с плакатом.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот такая история.

И хочется только спросить: если это вы такие умные, а они такие непроходимые идиоты, то почему это они уже двадцать один год сидят в Кремле, а вы даже одну-единственную демонстрацию в знак протеста против отравления Навального организовать не сумели?

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