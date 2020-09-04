«Что? Где? Когда?» исполняется 45 лет: Самые интересные факты и крупнейшие выплаты в истории клуба

В гостях у телепередачи "Что? Где? Когда?", 1986 год. Фото Игоря Зотина (Фотохроника ТАСС)

Первый выпуск «ЧГК» датирован 1975 годом. Страшно представить — 45 лет назад! Тогда еще не было никаких магистров, черных ящиков и музыкальных пауз. Соревновались две семьи из Москвы — Ивановы и Кузнецовы — да и то заочно. Сначала записывали 10 вопросов для одних, потом столько же — для других. В каждом выпуске программы присутствовала семейная хроника игроков, то есть это больше походило на передачу «Пока все дома». Теперь «Что? Где? Когда?» — сугубо элитарный клуб с хранителем традиций, солидными спонсорами и крупными денежными выигрышами. В день юбилея клуба «КП» вспоминает, как и откуда возникали его традиции и символы.

Утром книги — вечером деньги

Сборная капитанов во время финальной игры 1982 года. Фото: Шогин Александр/Фотохроника ТАСС

Это сейчас корпорация «Росатом» и крупнейшие банки одаривают знатоков и телезрителей серьезными вознаграждениями. А вот в СССР радовались вовсе не денежному призу, а книгам! До осени 1991 года знатоки играли не на деньги, а на лучших, то есть немых, собеседников — им вручались собрания томов. Уже с начала 90-х, когда грянула эпоха первоначального накопления капитала (и развала экономики одновременно) интеллектуальный клуб стал переименовали в «казино», а ведущего - в крупье.

Девизом передачи стала фраза: «Интеллектуальное казино – единственное место, где можно заработать деньги своим собственным умом». Сперва сумма выигрыша определялась телефонным голосованием — как на концерте Live Aid 1985 года, организованном в помощь голодающим Эфиопии. В «ЧГК» за каждый звонок к цене выбранного вопроса прибавляли 1 рубль. С 2008 года авторы вопросов стали получать выигрыш в соответствии с тем, какое по счету очко они принесли своей команде телезрителей: за первое — 10 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч, а за шестое, победное, очко — 60 тысяч рублей.

Радик против дядек

Как раз в юбилей игры, только пять лет назад, один из телезрителей буквально принес в студию «ЧГК» странный конверт в виде планшетки.

Его он увидел в Кирове — у одного из мастеров. Вопрос был такой: «Что это за мастер и зачем к нему приезжают?». Команда Балаша Касумова долго ломала голову, но ответила неверно: «Обувной мастер — чтобы подобрать оттенок кожи ботинка». Правильный ответ, как это часто бывает, лежал на поверхности: «Это блокнот татуировщика, который таким образом смотрит, как рисунок ляжет на кожу». Телезритель Радик Хабибуллин получил за этот вопрос 506 тысяч рублей, и показал тату, которое набил в честь 40-летия клуба.

Фото: Первый канал

Но самый пока что крупный выигрыш составил 710 тысяч рублей. И в 2018 году...его получил все тот же Радик Хабибуллин! За блестящую игру по итогам года и вопрос про Дениса Мацуева, который поставил в тупик команду Алены Повышевой. Он заключался в цитате маэстро: «Во мне каждый день звучит какая-то музыка — будь то на сцене, будь то во сне. Ну и, конечно, в повседневной жизни тоже. Практически каждый день я слышу ноту ми-бемоль второй октавы, и в этот момент я успокаиваюсь. Но если я слышу вместо ми-бемоля ре-бекар, до-диез, до-бекар, си и, если ещё, не дай бог, си-бемоль, в этот момент я начинаю беспокоиться». Радик спросил: «Что, где и когда порой беспокоит Дениса Мацуева?».

Радик Хабибуллин Фото: Первый канал

Знатоки не справились, а ответ был такой: пианист ежегодно совершает больше трехсот полетов на самолете. И поэтому перевел звуки двигателя самолета в ноты. Нормальный взлетный режим двигателя — ми-бемоль второй октавы, тогда как все остальное заставляет Мацуева волноваться.

В результате розыгрыша этого задания Радик получил 710 тысяч рублей — 60 тысяч рублей за вопрос, 150 тысяч — как лучший телезритель этой игры и еще 500 тысяч рублей как лучший игрок осенней серии «Что? Где? Когда?» 2018 года. Хабибуллину выдали «Хрустальную сову».

«КП» против Алены Повышевой

В 2013 году действовать стали мы. Ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов, который давно следит за играми и не раз отправлял вопросы в «ЧГК», получил возможность сыграть против команды Алены Повышевой.

Ведущий Радио "Комсомольская правда" Михаил Антонов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил предложил игрокам прослушать пару куплетов «хорошо известной песенки» в исполнении группы Rotation и продолжить ее. Но без слов. Потому что все точно знают, что это за композиция. Знатоки остановились на припеве «Obladi-oblada» из песни Beatles. Однако ответ оказался еще проще — надо было спеть знаменитую мелодию, под которую выносят черный ящик. Мы привыкли слышать эту композицию в аранжировке оркестра Джеймса Ласта, однако сочинила песню как раз группа «Rotation». По итогам игры вопрос был признан лучшим, поэтому к выигрышу в 90 тысяч рублей казино присовокупило еще 150 тысяч рублей премиальных для Михаила.

Шоу «Голос»

Пожалуй, именно Владимир Ворошилов первым породил интересный парадокс — сначала на всю страну прославился его голос, а потом только он сам. Ведущий «Что? Где? Когда» вещал откуда-то сверху в режиме инкогнито, не называя имени и не представляясь. До сих пор все называют крупье игры «господин ведущий», то есть безымянно. А связано это было вовсе не с креативным ходом, на который пошли создатели шоу, а с вынужденной необходимостью: авторскую программу Ворошилова «Аукцион» закрыли по приказу Политбюро из-за «торговли» в эфире песнями бардов: Александра Галича, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора.

Владимир Ворошилов на съемках передачи 1988 года. Фото Олега Иванова /Фотохроника ТАСС/.

Поэтому показывать Владимира Яковлевича было запрещено. Только в 1980 году имя и фамилия ведущего были упомянуты в эфире. А после смерти Ворошилова в 2001 году вести программу стал его приемный сын, который до этого работал в программе «Любовь с первого взгляда».

Ведущий программы "Что? Где? Когда?" Борис Крюк. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

С ним шоу «Голос» продолжилось — обработанный на компьютере голос Крюка звучал анонимно.

Дресс-код

Женская мода в «Что? Где? Когда?» всегда была особым шармом программы. Доцент Минского технического университета Валентина Голубева первой ввела тренд на платья с декольте. До этого в эфире было запрещено открывать даже руки — считалось, что камера полнила их. Но после того, как Голубева осмелилась прийти на игру в открытом платье, оператор Александр Фукс не смог ничего поделать — вечерние наряды вошли в традицию.

Одной из самых смелых в демонстрации женственности стала капитан команды знатоков Алена Повышева — тоже из Минска, кстати. Девушка пришла на одну из игр в коротком чокере (ожерелье из ткани) с металлическим кольцом, которое взбудоражило фантазию телезрителей и заставило вспомнить БДСМ-аксессуары.

А в другом эфире Алена появилась в эффектнейшем платье с открытой спиной и бедром, чего не могла себе позволить ни одна другая участница клуба.

Волчок и филин

В заставке программы «Что? Где? Когда?» вот уже много лет мы видим сову. А точнее —филина Фомку. Его притащили на игру в 1977 году, а нашли на зообазе Госкино в Петушках. Птица весь выпуск просидела, не шелохнувшись, и с тех пор стала символом программы. С 1984 года лучшим игрокам клуба вручается «Хрустальная сова». А с 2002 года — и бриллиантовая — за лучшие результаты по итогам года.

Еще один ключевой атрибут игры — волчок — появился только через год после ее создания, в 1976 году. Необычную юлу с всадником на лошади, которую раскручивают знатоки, принес из магазина Владимир Ворошилов. Это обычная детская игрушка московского завода «Красный пролетарий», которую ведущий купил и себе, и в клуб — по признанию, играл в нее без отрыва почти 10 дней.

ТОП-5 лучших знатоков клуба

ТОП-5 лучших знатоков клуба

(по данным официальной статистики игр)