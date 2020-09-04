Горячие вопросы о холодной воде: РКС ответит по телефонной линии

«Горячая линия о холодной воде» – это перезагрузка наших отношений с клиентами Фото: Shutterstock

9 сентября состоится первая прямая линия с крупнейшим оператором водоснабжения «Российские коммунальные системы». С 11:00 в течение полутора часов коммерческий директор РКС Светлана Логинова будет принимать звонки по бесплатному номеру: 8-800-250-82-34.

- «Горячая линия о холодной воде» – это перезагрузка наших отношений с клиентами, которые мы стремимся вывести на совершенно новый, качественный уровень», - говорит Светлана Логинова. – Во всех регионах РКС проводится масштабная работа в части клиентского сервиса, которая, как мы ожидаем, сделает нас еще ближе к своим клиентам.

9 сентября состоится первая прямая линия с крупнейшим оператором водоснабжения «Российские коммунальные системы»

Задать свои вопросы или внести предложении я также можно по электронной почте hotline@roscomsys.ru. На нее, кстати, уже поступило несколько десятков обращений, и часть из них уже передана в работу. Вопросы также можно задать через WhatsApp или Telegram на номер +7-985-570-19-79 или оставить операционистам в клиентском офисе. В основном вопросы связаны с квитанциями, начислениями, тарифами, способами оплаты и с работой личных кабинетов сайта.

В РКС отметили, что после окончания прямой линии ответы на все вопросы будут опубликованы на официальном сайте в разделе «Клиентский сервис» и на сайтах водоканалов.