"Номер водителю не принадлежит": эксперт объяснил, как продавать машину с "красивыми цифрами"

Эксперт объяснил, как правильно продавать машину с "красивыми цифрами" Фото: Иван МАКЕЕВ

Как приобрести красивые номера и сохранить их после купле-продажи авто - этим вопросом задаются многие водители. Для некоторых, оперенный порядок цифр и букв на машине имеет символическое значение, для других - является показателем статуса. В любом случае, если автомобилист заполучил заветные номера, это не означает, что он их купил один раз и навсегда.

Координатор движения "Общество Синих Ведёрок" Петр Шкуматов рассказал в эфире "Радио Комсомольская правда" про красивый порядок символов.

По его словам, водитель, получая госномер, становится после аукциона лишь его временным обладателем.

- Если вы задумали продать автомобиль с красивым номером, то государство потребует с нового покупателя точно такую же сумму, или чуть ли не аукцион еще раз объявят. Чтобы было проще: государство продает номер. Номер тебе не принадлежит, - объяснил Шкуматов.

Также он отметил, что после оплаты некой суммы автовладелец получает возможность "написать что-то, если это что-то еще не написано кем-то другим".

- У нас Госавтоинспекция предлагала сделать то же самое. Они предлагали сделать очень простую схему: заходишь на "Госуслуги", платишь, условно говоря, 5 тысяч рублей и выбираешь любой номер из имеющихся в наличии, - рассказал эксперт в эфире "Радио Комсомольская правда".

Шкуматов добавил, что на данный момент желание иметь красивые номерные знаки все больше "переходит на коммерческие рельсы".

- Раньше была какая-то лотерея, достался красивый номер - ну, хорошо, достался некрасивый… Ну, не нравятся вам три шестерки - откажитесь от него. А теперь мы будем знать, что если человек едет с красивым номером, а еще если на свеженькой машине, то точно участвовал в аукционе, где-то бабла нахапал, купил себе этот номер и понтуется теперь им, - высказался координатор движения "Общество Синих Ведёрок".