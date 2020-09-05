Как учиться, не отвлекаясь на соцсети и мессенджеры

От занятий постоянно отвлекают мессенджеры и соцсети Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обучение длиною в жизнь, – в 70-х годах в Европе родилась концепция, согласно которой обучение – это процесс, который никогда не прекращается. Life Long Learning – это система непрерывного образования. По некоторым данным, около 40% взрослых европейцев продолжают учиться и осваивать новые навыки, проходят курсы повышения квалификации или переучиваются все свою жизнь. В России также набирают популярность различные программы обучения, будь это дополнительное образование в вузах, изучение иностранных языков, или курсы по искусствознанию и истории. Однако не всегда мотивации к обучению хватает на то, чтобы пройти весь курс до конца, не опустить руки и не сорваться. О том, как преодолеть типичные сложности, которые подстерегают нас в процессе обучения в любом возрасте, мы поговорили с практикующим психологом, специалистом в области поведенческой психотерапии, консультантом курсов по изучению английского языка «Флоу» от Яндекс.Практикума Алиной Редько.

1. Предстоит защищать проект перед коллегами или проходить аттестацию. Нервничаешь так, что кроме стука сердца и звона в ушах ничего не слышно. Как справиться?

— Скорее всего, такая высокая социальная тревожность связана с тем, что у нас появляются «внешние наблюдатели», которые нас пристыживают. Иногда сам человек для себя становится таким «внешним наблюдателем» и пристыживает сам себя. Бывает, что этот стыд становится препятствием для занятий в группе по изучению иностранного языка, например, - объясняет психолог.

В такие моменты вспомните, что вы учитесь (проходите аттестацию) не для того, чтобы доказать – вы самый лучший, идеальный. Идеала не существует, а о том, как вы проходили аттестацию, никто не вспомнит уже завтра, даже если вы будете выглядеть самым нелепым образом. Но ваши знания и умения – всегда с вами. И никто их вас не лишит.

2. Близкие высмеивают ваше стремление учиться – мол, «вечный студент», «хватит тратить деньги, лучше бы машину купил», «дома не прибрано, дети не присмотрены – а она на лекциях пропадает!»

— Первое, что тут хочется сказать, - это найдите того, кто разделяет ваши интересы и вас поддерживает, - говорит психолог Алина Редько. – Почитайте истории известных людей, которые проходили в своей жизни через самые невероятные истории провалов прежде, чем пришли к успеху.

Есть даже мировое сообщество, которое проводит регулярные встречи, в Москве в том числе, и называется «Ночи провала». На таких встречах люди, которые достигли больших успехов и высот, рассказывают о тех ошибках, которые они совершали на своем пути.

— Поверить в себя – это не что-то, чего мы достигаем раз и навсегда, это постоянный процесс с подъемами и откатами, — подчеркивает психолог Алина Редько. – Поэтому важно найти тех людей, которые в сложный момент скажут: «И у меня не получалось, и пять и десять раз не получалось, но потом – я, наконец, смог. Иди и пробуй еще!». Поэтому, если близкие не поддерживают контекст самообразования, ну что ж, так бывает, они просто этого не умеют, что не делает их хуже. Ищите тех людей, которые это умеют, тех, кто вызывает доверие своим отношением к вам, кто это доверие заслужил. Такие люди могут стать для вас близки в вопросе обучения и ваших стремлений.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ В УЧЕБЕ РЕБЕНКА

Родителям для своих детей в процессе обучения нужно быть «безопасной гаванью», куда ребенок может спокойно вернуться в период любых внутренних бурь и терзаний. Той «гаванью», где ребенка не осуждают и не ругают, где можно успокоиться, восстановить свою самооценку.

— Задача родителя – посмотреть, каких навыков у ребенка не хватает, почему он не справился, в состоянии ли он это задание выполнить. И показать, как вы решаете такие задачи, чтобы ребенок смоделировал ваше поведение, или искать специалистов, которые смогут ему показать, как это делается, как решаются такие задачи, - рекомендует специалист.

Нужно выйти из позиции непрерывного участия в позицию наблюдения за этим виртуальным миром, который постоянно меня приглашает «войти туда». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3. От занятий постоянно отвлекают мессенджеры и соцсети, невозможно сосредоточиться на учебе, потому что нужно срочно отвечать на сообщения.

— Я предлагаю такое упражнение. Попробуйте в разгар рабочего дня, когда вам все пишут и по работе, и друзья, и родные и каждому нужно дать ответ, выложить все гаджеты, включить их, чтобы уведомления приходили, и минуту сидеть и наблюдать за тем, что происходит внутри вас, - говорит психолог Алина Редько. – Да, скорее всего внутри будет появляться сильное желание, которому сложно противостоять, ответить на все немедленно. Задача упражнения в том, чтобы выдержать минуту и осознать, что ничего катастрофического от того, что вы не реагировали сразу, не произошло. Дом не сгорел. Нужно выйти из позиции непрерывного участия в позицию наблюдения за этим виртуальным миром, который постоянно меня приглашает «войти туда». Понаблюдайте за своим внутренним желанием туда нырнуть. И поймите, что вы в этой ситуации тот, кто расставляет приоритеты и решает, чем сейчас заняться, во что погрузиться.

Если вас вновь затягивают мессенджеры, тренируйте это упражнение еще и еще раз. И главное, обращайте внимание на то, зачем вы концентрируетесь и не отвлекаетесь, почему важно быть сосредоточенным на своем деле. Что это вам даст? Будет ли это выполненная, наконец, работа, решенная задача. Если вы четко понимаете, зачем нужна концентрация, уже через месяц вы станете замечать, что «бульканье» мессенджеров хоть и отвлекает, но вы можете заниматься своей основной деятельностью, не погружаясь туда.

КАК ПОМОЧЬ НЕ ОТВЛЕКАТЬСЯ РЕБЕНКУ

У ребенка мозг работает по-другому, и дети все равно будут отвлекаться во время занятий, выполнения домашней работы. Если не на чаты с друзьями, то на что-то другое, на то, что происходит за окном, например. Поэтому так же, как вы учите себя не отвлекаться на соцсети, также стоит тренировать ребенка сосредотачиваться и концентрироваться на определенное время на выполнении одной задачи. И понимать, что для того, чтобы это умение стало навыком, потребуется время и совместные усилия родителя и ребенка.

— Говорите со своими детьми, напоминайте им о том, что, да, возможно важность именно этой задачи сейчас не видна, но ее надо решить, доделать до конца, потому что это позволит обучаться дальше, - говорит психолог Алина Редько. – Чем больше ребенок устал, тем больше он будет отвлекаться. Многим детям сейчас диагностируют синдром дефицита внимания и гиперактивности. В интернете, на каналах в YouTube, есть много информации для родителей по этому поводу. И даже если у вашего ребенка нет дефицита внимания и гиперактивности, то сами навыки, которые предлагают специалисты для возвращения и сохранения внимания, будут очень полезными.

4. Я хуже всех в группе. Даже не хочется идти на занятия – и стыдно, и переспрашивать непонятное неудобно!

- Возможно, то, что вы сравниваете себя с другими, работает для вас как такая «плеть» и мотивирует к занятиям, позволяет не расслабляться, - объясняет Алина Редько. - Но впечатление от учебы, согласитесь, так себе.

Поэтому такая привычка сравнивать себя с другими, возможно, какое-то время помогала улучшать свои навыки, но в результате стала отбивать желание учиться. Сравнивать нужно не с другими, а со самим собой – вчерашним. Насколько вы улучшили свои навыки? Каков прогресс в обучении?