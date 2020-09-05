Папы президентов Украины - национальное достояние страны

Президент Украины Владимир Зеленский вляпался в очередной скандал. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский вляпался в очередной скандал. На этот раз он оказался связан не с внешней политикой, не с Донбассом или Крымом и даже не с поведением его министров или депутатов его фракции. А с его собственным папой.

Услужливые сотрудники внемли на рассмотрение Кабмина Украины проект Указа президента, которым его отцу Александру Семеновичу Зеленскому предлагалось назначить пожизненную президентскую стипендию – не самый маленький довесок к пенсии. Александр Семенович является доктором техническим наук, и ему сейчас уже больше 70 лет (1947 года рождения), а, как написал в своем блоге премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль, с ходатайством о назначении государственной стипендии вышел коллектив Криворожского госуниверситета экономики и технологий. Чем уж так прославился Зеленский-старший, тайна сия велика есть. Ну да, доктор наук и профессор, но таких в любой стране пруд пруди. Светилом его никак не зазовешь не только в мировом, но и в украинском масштабе, и даже выдающимся деятелем науки. Однако одно выдающееся дело он совершил. Родил в свое время нынешнего президента. Может, за эту заслугу решили назначить стипендиатом?

- Я предсказал очень много зашкваров президента и его «слуг», но даже в кошмарном сне не мог представить, это рагульство и жлобство с пожизненной стипендией отцу, которую Зеленский присвоил своим указом. Более того, это плевок в лицо всем украинским ученым, которые получают жалкие копейки от государства! А еще у меня маленький и скромный вопрос: а как там с конфликтом интересов? – поинтересовался один из противников Зе-президента Игорь Мосийчук.

Можно подумать, такое происходит первый раз. Напомним, папа предшественника Зеленского Алексей Порошенко, получивший в свое время 5 лет колонии по приговору суда за экономические преступления, стал Героем Украины. С вручением соответствующей государственной награды. И пусть это звание ему присвоил Виктор Ющенко в пору своего президентства, Петр Алексеевич, бывший в то время в его команде и возглавлявший Нацбанк Украины, явно приложил руку к награждению отца.

А совсем недавно в районном центре Винницкой области Крыжополе депутаты предложили назвать улицу в честь Порошенко –старшего. Найдя для этого не менее серьезное основание, чем для потенциального стипендиатства Зеленского-старшего. На этой улице, мол, находятся компании, которыми он руководил, и они платили налоги. Причем, вся украинская хитрость вылезла наружу при первом же обсуждении. Поскольку предлагалось переименовать не всю улицу, переназванную не так давно в честь генерала-хорунжего армии Украинской Народной Республики Юрия Тютюнника, а лишь ее часть, то местным жителям пообещали, что те 800 метров дороги и тротуаров, которые будут носить гордое имя Порошенко-старшего, отремонтируют по европейским стандартам.

- А остальная часть? – спросили местные жители, которых достали ямы и рытвины.

- Нет, - честно ответили депутаты. Мол, пусть ее Тютюнник и ремонтирует или его потомки. Мнения жителей Крыжополя разделились – одни посчитали, что факта уплаты налогов достаточно для увековечивания памяти отца пятого президента, другие были против, уверяя, что улицу надо асфальтировать на всем протяжении, а не только против офисов компаний, которыми сейчас владеет сын уже Петра Порошенко. Третьи назвали происходящее «унижением декоммунизации». Что характерно, когда переименовали в Тютюнника эту улицу, ранее названную в честь Куйбышева, никто из местных не протестовал. Четвертые начали считать, во сколько лично им обойдется переименование – указатели там, переоформление личных документов и т.д. Окончательное решение – за депутатами.

А что касается пожизненного стипендиатства Зеленского-старшего, то его сына в последний момент удалось отговорить от этого шага, и популярная ныне на Украине фамилия исчезла из списка «видатних дiячiв науки». Но вряд ли стоит сомневаться, что она всплывет где-нибудь в другом списке. Тех же «героев Украины», например. Как писал Грибоедов, «ну как не порадеть родному человечку».

Потому что папы украинских президентов – это национальное достояние.