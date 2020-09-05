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Нью-йоркские полицейские скрывают именные жетоны, опасаясь преследований

Сторонники движения Black Lives Matter угрожают семьям силовиков
Юрий МАЙБОРОДА
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Представители антирасистского движения Black Lives Matter (BLM) обвинили правоохранителей в том, что они скрывают жетоны с именами, которые должны быть на их мундирах.

Представители антирасистского движения Black Lives Matter (BLM) обвинили правоохранителей в том, что они скрывают жетоны с именами, которые должны быть на их мундирах.

Фото: REUTERS

Представители антирасистского движения Black Lives Matter (BLM) обвинили правоохранителей в том, что они скрывают жетоны с именами, которые должны быть на их мундирах.

Речь идет о несанкционированных выступлениях сторонников BLM в Буффало, втором по величине городе в штате Нью-Йорк. На этот раз конфронтация протестующих и силовиков закончилась без инцидентов.

Выступая на пресс-конференции, мэр Буффало Байрон Браун заявил, что полицейским указали на недопустимость скрытия именных жетонов.

«Комиссар полиции и его команда дали понять нашим офицерам, что они не могут нарушать регламент», – сказал мэр.

В то же время он отметил, что многие представители силовых ведомств и их семьи подверглись преследованиям со стороны BLM, и назвал ситуацию недопустимой. Мэр обратился к протестующим с требованием прекратить нападки на правоохранителей и их близких.

«Нападая на семьи полицейских, их детей, угрожая им, вы переходите границу. Мы не собираемся это терпеть», – сказал Браун.

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