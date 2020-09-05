Жительницу Таиланда раскритиковали в соцсетях за странное фото с тигром

В тайском зоопарке «Королевство тигров» сфотографироваться с тигром или львенком за умеренную плату может любой желающий. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В тайском зоопарке «Королевство тигров» сфотографироваться с тигром или львенком за умеренную плату может любой желающий. Деньги, как утверждает руководство аттракциона, идут на покупку мяса для питомцев. Туристы могут садиться рядом с животным, брать его на руки, гладить, обнимать.

Но одна посетительница решила расширить список допустимых действий, и, фотографируясь, схватила тигра за его половые органы. Фото она разместила в соцсетях, хвастаясь своим «подвигом».

Одна посетительница решила расширить список допустимых действий, и, фотографируясь, схватила тигра за его половые органы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Публикация сразу же подверглась критике: пользователи Сети назвали действия девушки грубыми и необдуманными.

Руководство «Королевства тигров» также отреагировало, сообщив, что в правилах поведения в зоопарке четко написано – «животных нельзя трогать за половые органы».

Несколько фотографий девушка – тайка по национальности – позже удалила со своей страницы в Facebook.