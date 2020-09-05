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Жительницу Таиланда раскритиковали в соцсетях за странное фото с тигром

Пользователи сети назвали действия девушки грубыми и необдуманными
Алена ГРИЦЕНКО
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В тайском зоопарке «Королевство тигров» сфотографироваться с тигром или львенком за умеренную плату может любой желающий.

В тайском зоопарке «Королевство тигров» сфотографироваться с тигром или львенком за умеренную плату может любой желающий.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В тайском зоопарке «Королевство тигров» сфотографироваться с тигром или львенком за умеренную плату может любой желающий. Деньги, как утверждает руководство аттракциона, идут на покупку мяса для питомцев. Туристы могут садиться рядом с животным, брать его на руки, гладить, обнимать.

Но одна посетительница решила расширить список допустимых действий, и, фотографируясь, схватила тигра за его половые органы. Фото она разместила в соцсетях, хвастаясь своим «подвигом».

Одна посетительница решила расширить список допустимых действий, и, фотографируясь, схватила тигра за его половые органы.

Одна посетительница решила расширить список допустимых действий, и, фотографируясь, схватила тигра за его половые органы.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Публикация сразу же подверглась критике: пользователи Сети назвали действия девушки грубыми и необдуманными.

Руководство «Королевства тигров» также отреагировало, сообщив, что в правилах поведения в зоопарке четко написано – «животных нельзя трогать за половые органы».

Несколько фотографий девушка – тайка по национальности – позже удалила со своей страницы в Facebook.

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