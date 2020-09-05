Эффект отложенного спроса: «Обедневшие» россияне за лето раскупили дорогие смартфоны, иномарки и квартиры

«Обедневшие» россияне за лето раскупили дорогие смартфоны, иномарки и квартиры Фото: Михаил ФРОЛОВ

После пяти месяцев пандемии в стране начался настоящий бум дорогого потребления. Магазины электроники отсчитываются о том, что продажи мобильников премиум-класса выросли. И вообще, мобильников народ берет больше, чем когда-либо.

— Доля мобильных устройств дороже 50 тысяч рублей в общих продажах смартфонов по итогам восьми месяцев 2020 года достигла 7% в количестве экземпляров и 30% в деньгах, - сообщили «КП» вГруппе «М.Видео-Эльдорадо». - Российский рынок флагманских смартфонов в январе-августе 2020 года составил около 1,4 миллионов штук и 100 миллиардов рублей. В сравнении с тем же периодом прошлого года, россияне потратили на них на 45% больше.

В дилерских автоцентрах за лето закончились иномарки, на рынках под ноль распродают подержанные машины, а по данным Ассоциации европейского бизнеса продажи новых автомобилей в июле выросли на 6,8%.

Взрывной спрос наблюдается и на недвижимость. Ажиотаж начался не как положено осенью, а сразу после снятия ограничительных мер, в июне-июле. В компании ИНКОМ-Недвижимость объясняют резкое оживление спроса снижением ставок по ипотеке. И также констатируют, что на вторичном рынке каждую седьмую квартиру покупают для того, чтобы сохранить сбережения. Игорь Николаев, экономист, директор Института стратегического анализа «ФБК» объясняет это эффектом отложенного спроса. Мол те, кто мог себе позволить по несколько раз в год ездить за границу, во время карантина никуда не ездили. По магазинам тоже не ходили, особенно в конце марта и в апреле.

- То, что ежегодно тратилось, не было потрачено, - говорит Николаев. - Те же отмененные путешествия - это же тысячи и тысячи долларов или евро! После снятия ограничений народ стал тратить. Тем более, не все заграничные направления открыты и многие попросту опасаются летать из-за эпидемии. Есть и второй фактор — ослабление рубля. Угроза девальвации существует, и она реальная, так как рубль, если оценивать динамику, действительно ослабевает. И, на мой взгляд, будет и дальше ослабевать. Это тоже играет роль в росте потребления. Однако вложение денег в покупку квартир, машин и даже дорогих смартфонов для подавляющего большинства недоступно. Попросту потому, что вкладывать нечего. По итогам II квартала доходы населения снизились на 8% в сравнении с прошлым годом. В целом, люди стали беднее. Все раскупает подавляющее меньшинство.