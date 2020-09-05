Россияне устраивают себе спортзал на дому, а в фитнес-клубах - отток клиентов

Эксперты считают, что продажу абонементов тормозят опасения «второй волны» пандемии Фото: Алена МАРТЫНОВА

37% ФИТНЕС-КЛУБОВ ЗАКРЫТО

Спортцентры в глубоком кризисе. Индустрия фитнеса стала одной из наиболее пострадавших из-за эпидемии коронавируса. В то время, когда в регионах многим предприятиям разрешали работу, фитнес-клубы оставались закрытыми. Сегодня, когда большинство ограничительных мер снято, по стране не открылось 37% несетевых спортивных объектов. И заработали клубы на треть меньше, чем годом ранее. Такую статистику по августу приводит ИТ-компании «Эвотор». Россияне успели привыкнуть к занятиям дома. Неслучайно выручка магазинов спортивных товаров в августе превысила прошлогоднюю на 24%, а магазинов спортивного питания — на 14%.

АРЕНДОДАТЕЛИ НЕ ПОШЛИ НА ВСТРЕЧУ И ПРИШЛОСЬ ЗАКРЫТЬ БИЗНЕС

- Многие владельцы спортивных центров не сумели справиться с финансовыми трудностями, которые возникли из-за простоя, - комментирует Андрей Романенко, генеральный директор ИТ-компании «Эвотор». - Договориться с арендодателями о сокращении арендных ставок удалось не всем — таким предпринимателям пришлось искать новые площади или закрыть бизнес. Спрос на услуги фитнес-центров из-за пандемии тоже упал. Удаленная работа и переезд за город, снижение платежеспособности населения и опасения заражения стали основными причинами сокращения потребительской активности. Не меньшее влияние на ситуацию оказали жесткие требования Роспотребнадзора, что не позволяют спортцентрам работать со стопроцентной загрузкой. Кроме того, опасения «второй волны» пандемии тормозят продажи абонементов.

В столице закрытыми остается 31% несетевых фитнес-клубов. При том, что московские власти работать им разрешили еще 23 июня. Те, кто возобновил деятельность, в августе получили на 39% меньше выручки, чем тот же период прошлого года.

В Санкт-Петербурге ситуация более печальная. Там ограничения на работу фитнеса сняли 6 июля, но на конец августа в городе все еще не работало 45% несетевых заведений. Оборот функционирующих в последний месяц лета упал на 33%.

На 34% меньше заработали В Нижегородской области, на 32% - в Самарской области. На 16% сократились обороты в Ленинградской области. В Подмосковье и Челябинской области отмечено падение на 7%, а в Ростовской всего на 1%.

Хуже всех себя чувствуют фитнес-клубы в Ханты-Мансийском АО, где их работу разрешили только с 17 августа. Их выручка по итогам августа упала на 61%. С 11 августа разрешены групповые занятия в спортцентрах в Свердловской области, их августовские обороты оказались на 59% ниже прошлого года. В некоторых регионах народ напротив активно возвращается в клубы. Обороты спортцентров Омской области выросли на 7%, в Татарстане — на 6%. Краснодарский край продемонстрировал стабильность.