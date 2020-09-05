Ксения Собчак — о причинах развода: «Ему нравились одни и те же песни под гитару и шашлыки, мне — споры в умной компании»

Чаще всего Ксения Собчак сама берет интервью у популярных людей - однако иногда и сама не прочь раскрыть душу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чаще всего Ксения Собчак сама берет интервью у популярных людей - однако иногда и сама не прочь раскрыть душу. В видеоблоге «Честный развод» актрисе Агате Муцениеце телеведущая без экивоков призналась, почему разошлась с первым мужем, вспомнила, как влюбилась в Константина Богомолова и как разводился Анатолий Собчак.

Про бывшего мужа

«Была ли это любовь? Конечно. Иначе бы я не родила сына (Платона). У нас был большой брак — почти семь лет. Как я поняла, что все? Это не происходит за один день. Просто наступает период, когда ты вы начинаете идти в разные стороны. Кто-то видит жизнь таким образом, кто-то другим. Это не плохо, и не хорошо. Или люди развиваются вместе, или имеют разные цели. Со временем пропасть разрушает брак».

Про причины развода

«Мне хочется в одних гостях время проводить, а ему эти люди не нравятся. И ты сидишь до часу-двух ночи в этих гостях, потому что дико интересны разговоры, споры. Ему это не нравилось: «не моя компания». Слушать анекдоты, вспоминать истории. Мне год-два это нравилось, а потом я это исчерпала для себя. В какой-то момент я сказала: «Извини, но я больше не могу слушать песни под гитару, знаю весь репертуар. Ощущение, будто я на Грушинском фестивале». А он говорит: «А я не могу обсуждать, что приходит ниоткуда и уходит в никуда, что есть смерть, что есть жизнь и так далее». Тут нельзя сказать, кто прав, кто нет. Разная эстетика — разные интересы, компании. Начинаешь чувствовать свое одиночество...»

Про Константина Богомолова

«Мы познакомились на этапе последних проблем (с мужем). Мы были знакомы. Я даже брала интервью у него на «Дожде», но не помнила этого. А потом он написал первым — я ответила, мы долго переписывались. На разные темы. И это было странно, потому что мы не виделись долгое время, только переписывались. Бесконечно. Это было необычно, так я никогда не делала. Понимая, как Константин прекрасно владеет словом, это происходило не просто так. Первый раз мы встретились в Питере — Константин пригласил меня на предпремьеру спектакля «Слава» (поставленный в БДТ по пьесе Виктора Гусева — с Ниной Усатовой в главной роли).

Про одинаковость

«С Богомоловым мы одинаковые. С бывшем мужем брак строился на том, что мы абсолютно разные. В шутку мы называли это союзом тормоза и молнии. Так и было. А с Константином мы как зеркало: «гляжусь в тебя, как в зеркало». Все развивалось очень сдержанно. Чем он меня зацепил? Он очень умный, гораздо умнее меня. Редчайшего интеллекта человек. Проблема в том, что он и сам так считает. А еще обаятельный».

Про развод отца и сводную сестру

«Как я понимаю, он развелся, как только встретил маму. У него была дочка (от первого брака с Нонной Гондзюк) и есть — Маша Собчак. Сейчас она поменяла фамилию, несколько раз выходила замуж. Старше меня лет на 15. Мы, к сожалению, не общаемся. Она не хочет, да и наши семьи в основном не общались. Когда с детства есть это напряжение, тебя так воспитывают, что мне казалось естественным, что мы не общаемся. Сейчас мне было бы интересно поговорить с ней, услышать ее сторону правды. Я всю историю знаю только со стороны мамы»