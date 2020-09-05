Украина совершенно не стесняется вмешательства в дела Белоруссии

В конце минувшей недели Верховная рада Украины (ВРУ) устроила в парламенте «день белорусов». Фото: REUTERS

В конце минувшей недели Верховная рада Украины (ВРУ) устроила в парламенте «день белорусов». Естественно, речь идет не о сотрудничестве с нынешней властью в Минске, а о поддержке ходящих по улицам белорусских городов оппозиционерах. Попытки вмешательства в дела соседнего государства нынешним Киевом не только не скрываются, а даже в какой-то степени демонстративно гипертрофируются.

Так, на этом заседании украинские парламентарии украсили зал заседаний бело-красно-белыми флагами, под которыми в Великую Отечественную выступали местные коллаборационисты, пошедшие в услужение к гитлеровцам., а с парламентской трибуны звучали речи о необходимости смещения Александра Лукашенко и проведения новых выборов.

- Ровно 29 лет назад над зданием Верховной рады Украины был поднят сине-желтый флаг. Мы верим, что в ближайшее время над парламентом Белоруссии поднимется бело-красно-белый флаг. Сябры, Украина с вами! Сегодня вы боретесь уже не просто за демократию и свободу Белоруссии, а за само существование вашей страны. Живе Беларусь, - заявил депутат Алексей Гончаренко, радостно позировавший на фоне сожженных одесситов в Доме Профсоюзов, неоднократно получавший по морде в Крыму и носящий после этого прозвище «белая слизь». Напомню, что именно этот депутат зарегистрировал в Верховной раде межфракционное объединение «За демократическую Беларусь» в которое вступили большое количество «слуг народа» и прочих, как их называют на самой Украине, «соросят».

Не утихает в Киеве и истерика по поводу «33 богатырей» из так называемой ЧВК «Вагнер». Сейчас депутаты Порошенко вовсю раскручивают тему о предательстве операции по выманиванию «вагнеровцев» в высших эшелонах украинской власти. Суть операции сводилась к тому, чтобы под любым предлогом посадить на территории Украины самолет, которым «вагнеровцы» вылетали в Стамбул, но, как утверждают сейчас у Порошенко, окружение Зеленского слило информацию, из-за чего операцию пришлось в спешном порядке переформатировать. Американские руководители организовали в итоге доведение фальсифицированной информации о «российских боевиках» до Лукашенко и постарались вместе с украинскими коллегами добиться двух целей. Первой, естественно, было спровоцировать конфликт между Москвой и Минском, но комбинация была разрушена российскими спецслужбами. Успех сопутствовал операции лишь в начальной стадии, но потом все пошло не так, как планировали, и украинские спецслужбы вместе с американскими добились эффекта прямо противоположного желаемому.

Второй целью спецоперации было обеспечение надежной крыши для боевиков из Украины, которых планировалось задействовать в беспорядках в Белоруссии. Направлять их планировалось по мере обострения ситуации и в условиях, когда часть пограничников будет снята с границы для обеспечения общественной безопасности в городах. Кстати, глава МИД России Сергей Лавров в ходе своего недавнего общения с коллегой из РБ Макеем рассказал, что пара сотен натренированных боевиков из Украины находятся сейчас в Белоруссии. При этом, российский министр сослался на данные, полученные из соответствующих источников, а это означает, что у Москвы есть полный расклад по данной ситуации.

Вспомним, Лукашенко тоже говорил как раз о 200 боевиках, только утверждал об их российском происхождении. А тут уже явно постарались украинцы, которые, как подтверждают информированные источники, рассчитывали, что любой случайно задержанный в Белоруссии украинский боевик будет официально объявлен «членом российской ЧВК». Кстати, тогда и глава МВД Украины Арсен Аваков подыграл Лукашенко, призвав белорусов «со всей серьезностью отнестись к возможным провокациям со стороны российских наемников ЧВК «Вагнер». То есть, эти две сотни экстремистов были изначально списаны в случае чего, и Украина за них вступаться, если что, не собиралась, стремясь перевести все стрелки на Россию.

И слова о присутствии ЦРУ или их коллег из аналогичной американской спецслужбы США в этой операции вовсе не от желания приплести этих «рыцарей плаща и кинжала» к чему угодно. Накануне все тот же главред украинского ресурса «Цензор. net» Юрий Бутусов, который первым на Украине сознался, что провокация с «вагнеровцами» была совместной операцией СБУ и Главного управления разведки Минобороны Незалежной, в программе Савика Шустера объяснил, что спланирована и организована операция была спецслужбами США. Украинцам доверили ее лишь исполнить, но они, как в анекдоте, «один чугунный шар сломали, а второй потеряли».

- Я очень рад, что мы сегодня, все здесь, в студии, не повторяем выдумки Офиса президента, что «ничего не было», а идет обсуждение, могло или не могло быть в таком формате. Это уже важно. Я о чем хотел бы сказать – почему, в принципе, я считаю, это важно сделать. Эта операция проводилась не только украинскими спецслужбами – она проводилась в сотрудничестве со спецслужбами США, - рассказал Бутусов. Чем вызвал бурную реакцию возмущения у депутата Верховной рады, члена фракции «Слуга народа» Ирины Верещук.

- Во что вы нашу страну превращаете? Вы рассказываете о том, что мы сотрудничаем с американцами на весь мир. То есть, что Путин заявлял, на весь мир, фактически, подтверждая его тезисы, - не сдержала эмоции Верещук и кинулась на Бутусова в наступление. - Кто дает право в стране себя так вести?! Вы вообще видели закон о государственной тайне, вы его читали?

Тоже мне, нашли «секрет Полишинеля». Планы Киева и Вашингтона выстроить цепь враждебных по отношению к России государств на едином пространстве от Балтики до Черного моря тайной ни для кого давно не являются. Как и то, что Украина, стремясь достичь этого, не гнушается даже провокационных выходок по отношению ко вполне проверенным «союзникам». Совсем недавно в румынской газете Jurnalul National была опубликована статья о том, что Киев пытается вовлечь Румынию в свою «гибридную войну против России». Румыны, как оказалось, не очень довольны тем, что СБУ проводит свои «специальные мероприятия в отношении Румынии, не согласовывая их предварительно с Бухарестом, а докладывая сразу напрямую в Вашингтон». В качестве примера такого недобрососедства приводилось громкое заявление СБУ о наличии данных о «подготовке и неизбежности вторжения российских войск в Румынию». Естественно, ничего подобного, как говорится, и близко не стояло.

Так что, сама по себе Белоруссия Украину не интересует. Ее, вообще, мало что интересует без привязки к России. А в привязке к нам украинцев интересует только одно – как бы побольше нам навредить.

А знаете, что самое интересное во всей этой истории? То, что самые умные начинают не просто это понимать, но уже и скрыть этого не могут.

- Значит, Путин был прав, - констатировал Савик Шустер, выслушав того же Бутусова, выступавшего в его передаче. Значит, да. А вы что, не подозревали?