Ученые доказали: велосипедисты на четверть реже умирают от болезни сердца и на 16 процентов – от рака

Научные труды разных лет говорят о пользе велосипедного образа жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авторитетный журнал The Lancet Planetary Health опубликовал научную работу с данными наблюдений за 300 тысячами жителей Англии и Уэльса с 1991 по 2016 год. У любителей ездить на работу на велосипеде риск умереть от сердечно-сосудистого заболевания на 24 % ниже по сравнению с автомобилистами, а рак у них был диагностирован на 11 % реже. Причем умирали велосипедисты от рака еще реже – на 16 %! По данным других исследований установлено, что езда на велосипеде как физическая нагрузка оказался полезнее, чем пешая ходьба! Научные труды разных лет говорят о пользе велосипедного образа жизни: улучшается зрение, а также репродуктивная функция.

Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Или опять английские ученые что-то намудрили? Мы попросили прокомментировать результаты этих исследований эксперта Лиги здоровья нации, ведущего научного сотрудника ФГБУ НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Ольгу Молчанову.

- Ольга Викторовна, насколько, на ваш взгляд, можно доверять таким результатам исследвания?

- Я считаю, что эти результаты достоверны. Подобные исследования ведутся постоянно и все они показывают, что езда на велосипеде, действительно, может быть очень полезна для нашего здоровья. Дело в том, что во время этой физнагрузки напрягаются мышцы ног, рук, спины, шеи. Благодаря активным движениям ног и рук улучшается кровоснабжение всего тела. Улучшается подача кислорода ко всем органам, потому при физической нагрузке активно участвует дыхание.

Что же касается того, как поездки на велосипеде могут снижать риск рака и его последствия... Дело в том числе и в выделении эндорфинов - гормонов удовольствия. Особенно, когда во время поездки на велосипеде вы любуетесь какими-нибудь красивыми природными пейзажами или городскими пейзажами. Тогда вы переживаете прилив позитивных эмоций. И это совсем не пустяк. А имеет большое значение для предотвращения онкологии. Дело в том, что были исследования психотипов онкобольных. И оказалось, что от рака куда чаще страдают негативно настроенные к окружающим, равнодушные, грустные и унылые люди. А доброжелательные, улыбчивые, искренние, веселые, любящие помогать другим люди от рака страдают реже. Таким образом позитив и радость, которую вместе с физической нагрузкой привносит в вашу жизнь езда на велосипеде, действительно, могут уменьшить риски, связанные с онкологическими заболеваниями.

Благодаря катанию на велосипеде заметно улучшается настроение, человек уже не так негативно смотрит на мир, а это в свою очередь может быть настоящей профилактикой раковых заболеваний, поскольку из-за регулярного выделение эндорфинов изменяется, улучшается его эмоциональное здоровье.Также были исследования, показавшие, что у мужчин, которые постоянно ездят на велосипеде, почти не развивается рак простаты из-за массажа этой части тела во время езды.

- Также в этом исследовании говорится и о пользе катания на велосипеде для репродуктивной функции и зрения. Ну а это-то каким образом может происходить?

- Исследователи, проводившие эту работу, установили, что благодаря езде на велосипеде улучшается кровоснабжения самых разных органов и в мышц. В первую очередь это, конечно, сердце, легкие, но и репродуктивные органы тоже.

Что касается зрения, то особенно полезна езда на велосипеде может быть для людей, страдающих диабетом. Дело в том, что при диабете из-за нарушения кровоснабжения очень страдает сетчатка глаз, что порой может даже приводить к слепоте. А как показывает ряд научных работ, езда на велосипеде может улучшать снабжение кровью и сетчатку глаза. А, значит, если страдающие диабетом люди будут постоянно ездить на велосипеде, это снижает риск слепоты. Кстати, были работы, показавшие и положительное влияние частой езды на велосипеде на поджелудочную железу и кишечник.

Масштабные исследования здоровья 300 тысяч любителей крутить колеса показали: недооценивали мы этот вид спорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- С точки зрения оптимальной пользы для здоровья как часто и долго следует ездить на велосипеде?

- Чем чаще, тем лучше. В идеальном случае - каждый день не менее часа. Если такой возможности нет, то очень полезно было бы кататься один-два раза в неделю по выходным, допустим, часа по два-три. Это была бы прекрасная и очень полезная для здоровья физическая нагрузка и эмоциональная зарядка. Когда человек получает удовольствие от физической нагрузки, это очень полезно.

- Если живешь в большом городе, допустим, в Москве, где много машин и воздух не слишком чист, будет ли польза от поездок на велосипеде?

- Конечно, это сильно зависит от того, насколько чист или загрязнен воздух там, где вы едете. Потому что ездить на велосипеде вдоль трасс, где очень много машин и воздух сильно загрязнен, совсем неполезно. И даже более того, во время езды на велосипеде из-за улучшения кровоснабжения скорость всех обменных процессов в организме возрастает а, значит, и вред, который вы нанесете себе, будет больше, чем если бы вы шли там пешком. Но если вы едете вдоль незагруженной дороги, где нет такого уж интенсивного движения, то это не вредно. А экологическая ситуация в столице улучшается и почти всегда можно найти маршрут вдоль улочек, не особенно загруженными машинами и с более чистым воздухом. Однако если все-таки у вас не получается ездить на работу на велосипеде, катайтесь по выходным. Сейчас в Москве приведены в порядок или даже созданы с нуля множество парков, где растут не только кусты и деревья, но имеются и ухоженные газоны, которые тоже очень важны, поскольку трава берет на себя очень многое из воздуха, прекрасно защищая наши легкие. И вот такие велосипедные прогулки в парках по выходным могут быть очень полезны.

- Исследования, о которых мы с вами говорим, проводились в Англии и Уэльсе, но там совсем другой климат, и на велосипеде можно ездить постоянно, а в наших холодных краях кататься можно четыре- пять месяцев в году. Но если человек на велосипеде ездит не круглый год, а только четыре-пять месяцев, есть ли польза от такой физкультуры?

- Конечно, есть. Разумеется, на велосипеде не очень удобно ездить зимой, но в зимнее время можно больше ходить пешком. Пешая ходьба тоже может быть очень полезна, пусть и не так, как езда на велосипеде, но при ходьбе встряхиваются и освежаются все органы. Особенно это полезно для печени, селезёнки и желчного пузыря, кишечника. Это самый естественный и простой способ физической активности.

- В любом фитнес-центре имеется и велотренажер. Имеется ли разница между катанием на обычном велосипеде или тренажёре?

- С точки зрения нагрузок на мышцы, дыхательную системы и внутренние органы разницы, практически, никакой нет. Но вот той эмоциональной составляющей, которая возникает, когда мы едем на велосипеде, нет. Так что всплески эндорфинов будут значительно меньше. И с этой точки зрения поездка на обычном велосипеде куда полезней, чем занятие на тренажёре.

- Какие существуют ограничения по здоровью для поездок на велосипеде?

- На велосипед садиться нельзя при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Это артриты и артрозы тазобедренных коленных суставов, суставов ступней, последствия каких-то перенесённых и еще не залеченных травм рук и ног. Также проблемы со зрением, слухом и координацией могут помешать велопрогулке. Ну и вообще очень важно трезво и здраво оценивать свои возможности и силы.