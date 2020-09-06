Посольство США в Киеве заказывало слежку за сыном Трампа

Йованович выступила в Конгрессе США, дав показания против Трампа на слушаниях по его импичменту. Которые окончились, как все знают, ничем Фото: EAST NEWS

Слухи об этом ходили ещё с прошлого года. Якобы посольство США на Украине заказало слежку за интернет-активностью Дональда Трампа-младшего, а также американскими журналистами, писавшими о коррупционных схемах его главного конкурента на выборах — Джо Байдена.

Абсурд? Совсем нет. В августе 2016 года президент Барак Обама, которому оставалось сидеть в Белом доме всего несколько месяцев, назначил послом США на Украине эксперта по России и СНГ Мари Йованович. Само собой, сторонницу Демократической партии. А уже через три месяца президентские выборы в США неожиданно выиграл республиканец Дональд Трамп. Который отвергал все подходы прежней администрации во внешней политике. В том числе на украинском направлении.

Демпартийцы стали непримиримой оппозицией, всеми силами работая на отстранение Трампа от власти. Он отвечал тем же, потихоньку зачищая аппарат от «чужих». Дошла очередь и до Йованович — в мае 2019, не дождавшись окончания её трехлетней каденции, Трамп отправил женщину-дипломата в отставку. Со скандальной формулировкой «за нелояльность».

Тогда Йованович выступила в Конгрессе США, дав показания против Трампа на слушаниях по его импичменту. Которые окончились, как все знают, ничем. Но, в общем, мотивы действовать против президента-республиканца у неё точно были.

В те же годы в Киеве потихоньку разворачивалось другое американское дело. Бывший вице-президент (и нынешний противник Трампа на выборах-2020) Джо Байден сразу после майдана провёл своего сына Хантера в члены совета директоров украинского энергохолдинга Burisma. Как выяснили журналисты, Байден-младший в течение полутора лет получал от этой фирмы свыше $150 тысяч в месяц — что, откровенно говоря, выглядело как взятка за нужную позицию его отца по украинскому вопросу.

Сторонники Трампа из числа журналистов-консерваторов стали всё чаще писать об этом деле в соцсетях. Тогда Йованович, дабы избавиться от лишних трудов, заказала мониторинг таких публикаций. Действительно, когда десятки человек оставляют сотни твитов в день, куда проще утром и вечером получать беспристрастный и точный отчет с их постами, где упоминаются интересующие заказчика ключевые слова.

В заказе Йованович ключевыми словами для мониторинга стали: «Американские дипломаты в Киеве + Йованович», «Байден + Burisma», «Сорос» (сторонник демократов, бизнесмен с неоднозначной репутацией, потративший миллионы долларов на продвижение «демократии» по всему миру, включая Украину — Прим. ред.).

Заказ на такие отчеты был сделан у постоянного подрядчика Госдепа —крупной фирмы по кибербезопасности. Объектами мониторинга стали Дональд Трамп-младший, адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани; а также ведущие журналисты, например, Джон Соломон. Именно он одним из первых написал об украинских схемах семьи Байденов.

То есть посол Йованович из казенных денег оплатила слежку за социальными сетями своих политических противников.

Даже сочувствовавший демократам подрядчик (чья задача вообще-то — удовлетворять любые капризы клиента за его счёт) в переписке с госпожой послом робко предположил: такие проделки могут нарушать американские законы о правах личности и защите персональных данных. Но ее, впрочем, это не смутило.

Скорее всего, Йованович делилась полученными результатами и с другими однопартийцами, включая команду Байдена, дабы те могли эффективнее планировать информационную войну против республиканцев и Белого дома.

Откуда всё это стало известно? В США есть сообщество сторонников Трампа под названием Judical Watch (название это можно перевести как «Надзор за юстицией»). Эта организация следит за свободой информации и сражается с коррупцией в стане демократов. Последний год активисты Judical Watch судились с Госдепом США, требуя обнародовать материалы об украинских делах Демпартии.

В итоге суд встал на сторону общественности, постановив опубликовать внутренние документы Госдепа, в том числе служебную переписку Мари Йованович в бытность ее послом в Киеве. Оттуда все и узнали об онлайн-слежке. И, похоже, это далеко не последнее разоблачение сомнительных игр демократов — в украинском деле Байдена и его коллег есть ещё много интересного.