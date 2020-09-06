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"Зарежу, убью, в лес вывезу": стало известно, за что был судим адвокат Ефремова

Сайт kp.ru изучил сомнительные дела Эльмана Пашаева, который, по мнению оппонентов, сам "потопил" своего знаменитого подзащитного
Дмитрий БУРДАНОВ
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Любопытно, что условный срок Пашаева в 1 год истек за четыре дня до аварии Ефремова, что позволило адвокату взяться за дело полностью свободным человеком

Любопытно, что условный срок Пашаева в 1 год истек за четыре дня до аварии Ефремова, что позволило адвокату взяться за дело полностью свободным человеком

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приговор Михаилу Ефремову еще не оглашен (судья начнет зачитывать его 8 сентября), а публика уже уверена: артиста посадят. Причем, "потопил" Михаила Олеговича, мол, его же адвокат. Эксцентричный Эльман Пашаев долго интриговал, обещая прессе "сенсацию в суде", и в конце концов заявил: за рулем был другой человек. Тот, чье имя нельзя называть - прямо как в сказке про Гарри Поттера.

Против методов Пашаева высказывались не только дочь Михаила Ефремова и его знаменитые друзья, но и профессиональные юристы.

- На самом деле это не адвокат, а какой-то плут! - хватался за голову друг актера Генрих Падва - адвокат и Заслуженный юрист России.

А на днях компетенцию Пашаева поставили под сомнение прямо в судебном заседании, во всеуслышание объявив, что тот отбыл срок по уголовной статье "Самоуправство". Сайт kp.ru нашел то самое дело, а также многочисленные другие дела с участием Эльмана Пашаева, которые весьма ярко его характеризуют.

Приговор Михаилу Ефремову еще не оглашен, а публика уже уверена: артиста посадят. Причем, "потопил" Михаила Олеговича, его же адвокат. Эксцентричный Эльман Пашаев

Приговор Михаилу Ефремову еще не оглашен, а публика уже уверена: артиста посадят. Причем, "потопил" Михаила Олеговича, его же адвокат. Эксцентричный Эльман Пашаев

Фото: Иван МАКЕЕВ

Деньги выбивали кулаками

Любопытно, что условный срок Пашаева в 1 год истек за четыре дня до аварии Ефремова, что позволило адвокату взяться за дело полностью свободным человеком. Как выяснилось, за безликой статьей "самоуправство" стоят побои и угрозы. Эльман Пашаев пытался вернуть деньги некой даме, заплатившей за освобождение из под стражи, закрытие уголовного дела против нее и помощь в побеге за пределы страны. "Доброжелатель", получивший деньги, свои обязательства не выполнил, и тогда женщина обратилась к Пашаеву. А тот переусердствовал в выбивании финансов.

Из материалов дела:

"Пашаев, действуя на основании доверенности от гражданки и представляя ее интересы, однако, не ставя ее в известность относительно своих преступных намерений, привлек двух неустановленных лиц для совершения самовольных действий. Во исполнение преступного умысла, Пашаев и неустановленные лица, находясь в беседке, расположенной на территории домовладения Пашаева, применили к потерпевшему насилие, а именно: неустановленное лицо нанесло не менее 2 ударов кулаком в область головы и не менее 2 ударов ногой в область туловища, а также совместно с Пашаевым не менее 2 ударов кулаками по голове, причинив своими совместными преступными действиями потерпевшему физическую боль и закрытую черепно-мозговой травму: сотрясения головного мозга и ушибы мягких тканей лица.

Кроме того, во исполнение преступного умысла, неустановленное лицо демонстрировало неустановленный предмет, похожий на нож, высказывая совместно с Пашаевым угрозы убийством - зарезать, убить, вывезти в лес, и Пашаев в это время продолжал высказывать требования признать наличие долга и неисполнения своих обязательств по указанному выше договору поручения, вернуть деньги гражданке".

Эльман Пашаев долго интриговал, обещая прессе "сенсацию в суде", и в конце концов заявил: за рулем был другой человек

Эльман Пашаев долго интриговал, обещая прессе "сенсацию в суде", и в конце концов заявил: за рулем был другой человек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако, вместо того, чтобы вернуть деньги, избитый мужчина отправился в полицию. Вынося приговор, суд учел, что Пашаев впервые привлекался к уголовной ответственности, частично признал свою вину и возместил материальный вред потерпевшему. Кроме того, он предоставил лестные характеристики с места жительства и работы, грамоты, награды, указал, что является отцом несовершеннолетнего ребенка и активно участвует в общественной жизни. Все это суд учел как смягчающие обстоятельства.

В Следственный комитет - с подушкой

Похоже, разборки в стиле девяностых - норма в среде, где вращается Эльман Пашаев, ведь и сам он неоднократно бывал бит. Так, в 2014 году юрист взялся за бракоразводный процесс одного из богатейших людей страны, владельца гостиничного бизнеса. Пашаев выступал от имени супруги, а вот для второй половины новость о разводе оказалась сюрпризом. Пока семья вместе отдыхала в Монако, адвокат от имени своей доверительницы подготовил дело о расторжении брака и разделе имущества. Узнав об этом, разъяренный муж вызвал Эльмана Пашаева на переговоры, где юриста настойчиво попросили умерить его неуместную активность, а потом якобы сурово отметелили.

Тогда же бизнесмен подал жалобу в адвокатскую палату на "шантаж и давление" со стороны Пашаева. По словам желавшего сохранить брак мужчины, адвокат подбил его жену к разводу, так как сам имел виды на активы и имущество семьи. Кстати, впоследствии дама разорвала договор с Эльманом Пашаевым, но тот все никак не хотел бросать дело.

В другой раз одиозный адвокат жаловался, что его угрожают убить. А так как защиту от государства ему не предоставили, Пашаев попросту явился в Следственное управление с постельными принадлежностями и заявил, что будет там жить. Расстелил на полу одеяло, положил подушку - чтобы изгнать незваного гостя, следователям пришлось вызвать полицию.

Похоже, разборки в стиле девяностых - норма в среде, где вращается Эльман Пашаев, ведь и сам он неоднократно бывал бит

Похоже, разборки в стиле девяностых - норма в среде, где вращается Эльман Пашаев, ведь и сам он неоднократно бывал бит

Фото: Иван МАКЕЕВ

Дело оскорбленного экстрасенса

Кроме того, на сайте Мосгорсуда есть масса дел с участием Эльмана Пашаева. Вот лишь некоторые из них.

2014 год: адвокат боролся за права должника, просрочившего займ компании «ТУЛА БОМБОМ ЛТД».

2015 год: Пашаев судился с Адвокатской палатой Москвы, лишившей его статуса, и требовал выдать новое удостоверение.

2016 - 2018 годы: с адвокатом долго выяснял отношения его клиент, для которого Пашаев обещал добиться условного наказания и выплаты штрафа, однако вместо этого гражданин получил реальный срок. Истец настаивал, что юрист не выполнил свои обязательства.

2016 год: Пашаев защищал мужчину, избившего свою богатую бабушку и отдавшего матери подаренную бабулей долю имущества. Пожилая дама требовала признать дарственную внуку недействительной, так как он поднял на нее руку.

2017 год: Громкое дело - адвокат защищал интересы финалиста "Битвы экстрасенсов" Зираддина Рзаева, которого якобы опорочил сюжет на федеральном телевидении. Тогда эксперты не нашли в передаче никаких огульных обвинений в мошенничестве и шарлатанстве, и суд отказал Рзаеву с Пашаевым.

Из материалов дела:

"Суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных Рзаевым требований, поскольку видеозапись сюжета не содержит оспариваемой истцом фразы «***», данная информация выражена в форме оценочного суждения. Таким образом, озвученные фразы имеют очевидный субъективный характер и отражают мнение ответчика, наличие негативной информации не свидетельствуют об умалении чести и достоинства истца, что согласно действующему законодательству, не может быть предметом судебной защиты, поскольку мнение ответчика не может быть проверено на предмет соответствия действительности".

2018 год: Клиентка адвоката обвиняла его в присвоении 200 тысяч рублей, которые женщина ошибочно перевела на карту Пашаеву. В том же году судебные приставы пытались запретить Эльману Пашаеву выезд за рубеж за долги.

КСТАТИ

Лель и Панин - не при чем

Адвокат Пашаев любит повторять, что к нему едва ли не очередь стоит из представителей шоу-бизнеса, политиков и предпринимателей. Однако, к победе в двух "звездных" делах - Алексея Панина и Кати Лель, как оказалось, защитник не имеет отношения.

Так, по словам Панина, Эльман Пашаев присоединился к его семейного спору (актер выиграл суд о совместном проживании с дочерью) уже на финальной стадии, а всю работу сделала малоизвестная адвокатесса из провинции.

Катя Лель выиграла суд у бывшего продюсера Александра Волкова, оставив себе имя и песни. Но сама певица призналась kp.ru, что Пашаев никогда не вел ее дела, хотя они лично знакомы.

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