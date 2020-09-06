В Лондоне арестованы более 600 борцов с глобальным потеплением

Борцы с глобальным потеплением требовали от правительства большей активности в деле борьбы с изменениями климата Фото: REUTERS

За 5 дней массовых акций протестов экоактивистов лондонская полиция арестовала более 600 человек.

Борцы с глобальным потеплением требовали от правительства большей активности в деле борьбы с изменениями климата. До этого из-за карантинных ограничений подобного рода акции почти не проводились.

Возобновившаяся активность «зеленых» вынудила служителей правопорядка применять к ним различного рода санкции – от штрафов до ареста – в виду того, что Великобритании до сих пор действует запрет на сбор в одном месте более чем 30 человек. Штраф за такое нарушение составляет 10000 фунтов стерлингов.

Организаторы акций настаивают на том, что 99% их участников были в масках и соблюдали положенные меры по социальному дистанцированию.

СМИ цитируют участников акций протеста:

- «Мы здесь потому, что ученые предупреждают: еще при нашей жизни градус глобального потепления увеличится на 3-5 пунктов»

- «Наша планета умирает, и мир помогает ей умереть».