В 15 лет Андрей весит 25 килограммов

На парне мешком висит любая одежда, он выглядит гораздо младше своих лет, но старается не киснуть по этому поводу

В свои пятнадцать Андрей весит немногим больше своего кота. На парне мешком висит любая одежда, он выглядит гораздо младше своих лет, но старается не киснуть по этому поводу и даже смеется сам над собой. Не подросток, а двадцать пять кило улыбок запутавшихся в куртке! Рыжий парень рожденный всех смешить, а не болеть. Но так уж вышло, что болезнь есть, и серьезная. Муковисцидоз – генетическое заболевание, постепенно разрушающее легкие и не позволяющее нормально усваивать пищу.

- Поесть я люблю… Могу в одиночку холодильник обчистить, а толку? Девчонки в модельном бизнесе о таком качестве мечтают! – смеется парень.

Но в реальности дела обстоят совсем не смешно. Из-за того, что в организме не хватает нужных ферментов, пища не усваивается. Постоянно голодный организм не имеет сил, чтобы бороться с основной болезнью. В результате, ее течение осложняется инфекциями, для борьбы с которыми нужны не только дорогущие антибиотики, но и силы, которых нет, потому что не усваивается пища. Замкнутый круг.

- Все, абсолютно все упирается в деньги! – хватается за голову мама. – Синегнойная палочка, которая поселилась в легких сына требует немедленного лечения, так как подобное осложнение для больного муковисцидозом может стать смертельным. А антибиотики, которые могут помочь в этом случае дорогие, и их еще нужно достать. С весом совсем катастрофа! Врачи настоятельно рекомендуют срочно установить гастростому (трубку, через которую будет поступать специальная питательная смесь) и начать принимать лечебное питание. Но на это нужно 200 000 рублей! А где их взять? Муж – простой рабочий. Я не работаю, так как должна лечить сына. Второй сын – студент. Мы делаем все, что можем. Экономим на всем! Я сама делаю Андрею лечебный массаж, провожу с ним гимнастику… Но чтобы дожить до спасительной трансплантации, необходимо собрать эту заоблачную для нас сумму, чтобы наладить питание. И тут без поддержки нам не справиться. Пожалуйста, помогите!

(499) 250-02-44 Татьяна и Вера координаторы

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI). В назначении пожертвования не забудьте указать "Для Алексеева Андрея"

Страница для перевода пожертвований с банковских карт.

Пожертвовать через банк

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг

ИНН 7702579448 КПП 770201001

Р/с № 40703810822000000423

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

Кор.счет № 30101810345250000745

БИК 044525745

Назначение: благотворительное пожертвование для Андрея Алексеева