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В 15 лет Андрей весит 25 килограммов

Ровно шесть лет назад вы спасли этого классного парня от смерти, сейчас необходимо просто немного поддержать, и он будет жить дальше
Ярослава ТАНЬКОВАЯрослава ТАНЬКОВА
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На парне мешком висит любая одежда, он выглядит гораздо младше своих лет, но старается не киснуть по этому поводу

На парне мешком висит любая одежда, он выглядит гораздо младше своих лет, но старается не киснуть по этому поводу

В свои пятнадцать Андрей весит немногим больше своего кота. На парне мешком висит любая одежда, он выглядит гораздо младше своих лет, но старается не киснуть по этому поводу и даже смеется сам над собой. Не подросток, а двадцать пять кило улыбок запутавшихся в куртке! Рыжий парень рожденный всех смешить, а не болеть. Но так уж вышло, что болезнь есть, и серьезная. Муковисцидоз – генетическое заболевание, постепенно разрушающее легкие и не позволяющее нормально усваивать пищу.

- Поесть я люблю… Могу в одиночку холодильник обчистить, а толку? Девчонки в модельном бизнесе о таком качестве мечтают! – смеется парень.

Но в реальности дела обстоят совсем не смешно. Из-за того, что в организме не хватает нужных ферментов, пища не усваивается. Постоянно голодный организм не имеет сил, чтобы бороться с основной болезнью. В результате, ее течение осложняется инфекциями, для борьбы с которыми нужны не только дорогущие антибиотики, но и силы, которых нет, потому что не усваивается пища. Замкнутый круг.

- Все, абсолютно все упирается в деньги! – хватается за голову мама. – Синегнойная палочка, которая поселилась в легких сына требует немедленного лечения, так как подобное осложнение для больного муковисцидозом может стать смертельным. А антибиотики, которые могут помочь в этом случае дорогие, и их еще нужно достать. С весом совсем катастрофа! Врачи настоятельно рекомендуют срочно установить гастростому (трубку, через которую будет поступать специальная питательная смесь) и начать принимать лечебное питание. Но на это нужно 200 000 рублей! А где их взять? Муж – простой рабочий. Я не работаю, так как должна лечить сына. Второй сын – студент. Мы делаем все, что можем. Экономим на всем! Я сама делаю Андрею лечебный массаж, провожу с ним гимнастику… Но чтобы дожить до спасительной трансплантации, необходимо собрать эту заоблачную для нас сумму, чтобы наладить питание. И тут без поддержки нам не справиться. Пожалуйста, помогите!

(499) 250-02-44 Татьяна и Вера координаторы

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