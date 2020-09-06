53-летняя Памела Андерсон закрутила роман со своим телохранителем

Памела Андерсон снова влюблена. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Памела Андерсон – из тех женщин, которые никогда не бывают одинокими. В прошлом году 53-летняя модель со скандалом рассталась с молодым французским футболистом, а в начале этого года успела скоротечно выскочить замуж за голливудского продюсера. Правда, их брак продержался две недели – супруги развелись аккурат накануне пандемии. И вот теперь стало известно, что сердце обладательницы груди четвертого размера снова несвободно. Памела закрутила роман со своим телохранителем.

Об избраннике звезды известно немного: ему около 40 лет, он скромный и покладистый парень – по мнению друзей, именно такой и нужен своенравной Пэмми.

- Наконец-то рядом с ней настоящий мужчина, который знает, как с ней обращаться. Она чувствует себя очень комфортно, они никогда не теряют друг друга из виду. Он не парень из Голливуда, это идеально подходит для Памелы, - рассказал источник из окружения актрисы Daily Mail.

Влюбленных свела пандемия – говорят, когда Андерсон и ее охранник оказались заперты вместе в четырех стенах на самоизоляции, сердце блондинки дрогнуло. К слову, поклонники Памелы уверены, что новый бойфренд засветился на одном из снимков в ее Инстаграме. На фото в кадр случайно (или намеренно?) попал парень, отразившийся в зеркале.

В июне прошлого года Памела Андерсон рассталась после двух лет отношений с футболистом Адилем Рами. Причина разрыва – неверность: Андерсон порвала с 34-летним игроком французского клуба «Марсель» после того, как узнала, что он изменяет ей. По словам Памелы, Адиль два года обманывал ее и жил двойной жизнью. В 2018 году спортсмен предложил Андерсон руку и сердце и подарил кольцо с бриллиантом. Но актриса вернула кольцо, решив, что она мешает общению Рами с детьми – у него есть трехлетние близнецы от предыдущих отношений. Памела и Адиль расстались на полгода. А зимой 2019-го дали своим отношениям второй шанс, снова начали встречаться и открыто появляться вместе на светских мероприятиях. Счастье длилось недолго: как призналась Андерсон, вскоре она узнала правду.

- Последние два года моей жизни были одним большим обманом. Раньше он шутил про своих коллег-футболистов, которые снимали для своих подруг квартиры рядом с домом, где жили их жены. Он называл этих людей монстрами. Но сам поступил еще хуже, - написала Памела в Инстаграме. - Он лгал всем. Как это возможно: манипулировать двумя женскими сердцами одновременно? Я уверена, что за это время у него были и другие. Я не была ревнивым человеком до встречи с ним. Я рада, что узнала правду. Но это чертовски больно.

Адиль же уверял, что никогда не обманывал звезду. Мол, просто у него сохранились тесные отношения с его предыдущей подругой – матерью его сыновей. Близнецов Зейна и Мади спортсмену родила модель Сидони Бьемот. Сидони и Адиль разошлись всего через несколько месяцев после рождения мальчиков, но он продолжал заботиться о детях.

Между футболистом и звездой "Плейбоя" всегда кипели страсти. Фото: EAST NEWS

С Памелой Андерсон футболист начал встречаться летом 2017 года. Ради молодого бойфренда актриса, не колеблясь, оставила свой дом в Лос-Анджелесе, прежнюю голливудскую жизнь, друзей. Памела переехала к любимому во Францию и поселилась в марсельском особняке спортсмена. После того, как они расстались, блондинка снова вернулась в США.

Очередная любовь накрыла Памелу в начале этого года: в январе она неожиданно вышла замуж за 74-летнего кинопродюсера Джона Питерса. Пара тайно поженились 20 января в Малибу. Но, видимо, их семейная лодка разбилась об что-то более серьезное, чем быт. И спустя 12 дней Памела объявила о разводе.

Известный киномагнат и голливудская блондинка были знакомы давно, 30 лет у них уже был краткосрочный роман. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я тронута тем, как тепло вы отнеслись к нашему с Джоном союзу. Мы были очень благодарны за вашу поддержку. Мы решили провести некоторые время раздельно, чтобы понять: что мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс. Помня об этом, мы решили отложить оформление свидетельства о браке и довериться этому процессу. Спасибо, что уважаете нашу личную жизнь, - написала Памела в обращении, которое опубликовало издание The Hollywood Reporter.

До брака с кинопродюсером Памела Андресон была замужем четыре раза. С музыкантом Томми Ли она жила в браке с 1995 по 1998 годы. От Томми она родила сыновей Брэндона Ли, сейчас ему 23 года, и Дилана Джаггера Ли – ему 22 год. После Томми Памела была замужем за рок-музыкантом Кидом Роком и дважды — в 2007-2008 и 2014-2015 годах — за игроком в покер Риком Саломоном.