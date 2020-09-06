Россия сыграла в гостях с Венгрией. Фото: REUTERS

Второй сентябрьский матч сборная России по футболу провела в Будапеште. Поединок против команды Венгрии ждали немного с опаской - у нашей команды был долгий перерыв из-за карантина и коронавируса, венгры победили 1:0 турков благодаря супер-голу молодой звезды. Но у наших за плечами была уверенная победа над Сербией 3:1 на своем поле и близкий к оптимальному состав - Дзюба в атаке, Марио Фернандес на краю обороны. Наш капитан, к слову, в прошлом поединке забил дважды и по голам обошел Эдуарда Стрельцова.

На стадионе в Будапеште не было зрителей. Требование УЕФА. Фото: REUTERS

У сборной России распорядок дня на день игры с Венгрией был строг. Подьем в 8:30, полдник в ровно в полдень, 14:30 - теоретическое занятие, 15:00 - обед, 15:45 - установка на матч, 16:15 местного времени - наши выехали на стадион. Ну а в 18:00 по времени Будапешта - стартовый свисток поединка.

Артем Дзюба вышел на эту игру с капитанской повязкой. Фото: REUTERS

Пандемия коронавируса никуда не уходит в Европе. Поэтому со всей серьезностью к безопасности подошли к этой игре работники стадиона в Будапеште. За несколько часов до поединка люди в защитных костюмах обработали арену. А на скамейке запасных соблюдалась социальная дистанция - сиденья были закрыты защитным чехлом через одного. Так обеспечивали дистанцирование на время игры. Здоровье - прежде всего.

Наши празднуют второй гол в ворота венгров - отличился Кузяев. Фото: REUTERS

Первый "звонок" для венгров прозвенел на старте матча - Антон Миранчук выбежал один на ворота венгров. Но не смог укротить мяч и не забил гол. Но на 16-й минуте именно он открыл счет. Атака была хороша - Дзюба по флангу пробросил мяч на Кузяева, тот - катнул Миранчуку. И Антон мягко подправил мяч в ворота. 1:0.

К исходу получаса наши забили второй гол - после штрафного с фланга защитники сборной Венгрии не смогли вынести мяч. И его подобрал Магомед Оздоев, вовремя ударивший по воротам и точно попавший в угол - 2:0. Так и ушли на перерыв.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото: REUTERS

Но не успел начаться второй тайм, как вратарь сборной Венгрии в третий раз вынимал мяч из своих ворот. С фланга мяч катнул Кузяев на Дзюбу, он на замахе посадил на пятую точку вратаря и не стал бить, а катнул мяч на Марио Фернандеса. И так наш русский бразилец забил третий гол на 47-й минуте поединка! Да, Питер Гулачи еще недавно играл в полуфинале Лиги Чемпионов. Но за полчаса он пропустил от русских три гола.

Но тут приходит 62-я минута - и венгр Салаи забил нам. Не стоит расслабляться. Семенов ошибся при выносе мяча и венгр подхватил мяч, перебросив потом его через Шунина. Так счет стал 1:3.

Марио Фернандес ликует - он забил третий гол в ворота Венгрии. Фото: REUTERS

Ну а на 71-й минуте вновь упустил игрока наш защитник Андрей Семенов. И Неманья Николич забил второй гол в ворота сборной России. Шунина просто "расстреляли" в упор, Семенов не успел за свежим вышедшим на замену Николичем.

Фернандес забил третий и попал в объятия партнеров по команде. Фото: REUTERS

- А вот это уже неприятно, Николич вернул своих в игру, - резюмировали в Твиттере сборной России.

Под конец поединка при счете 2:3 над стадионом в Будапеште послышался окрик Станислава Черчесова. Он своим подопечным во весь голос дал совет за пять минут до финального свистка: "Думайте!". А когда же пошла предпоследняя минута поединка, то снова послышался голос нашего тренера. Он звучно обратился к вернувшемуся в сборную после тяжелой травмы Газинскому: "Внимание, Газик!".

Роланд Шалаи поразил ворота наших. Фото: REUTERS

В октябре у сборной России в Лиге Наций предстоят два следующих поединка. 11 октября - дома с Турцией, а спустя три дня на своем же поле поединок с Венгрией. Но до этого на 8 число запланирован товарищеский матч против Швеции в гостях.