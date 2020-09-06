Лидеры России встретились в суперфинале

Сто человек будут объявлены победителями

Конкурс «Лидеры России» - это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», которая была создана по указу Владимира Путина весной 2018 года. Весна – традиционное время финалов конкурса. Осенью сотни тысяч участников проходят дистанционный отбор, зимой – очный этап полуфиналов. Их преодолевают 300 человек, которые весной и борются за победу в конкурсе. Так должно было быть и в 2020 году, но традицию нарушила пандемия коронавируса.

-Были мысли провести суперфинал в режиме онлайн. Но управленческие, лидерские компетенции невозможно оценить с помощью тестов и онлайн-механизмов. Отобрать из трехсот финалистов сотню самых сильных можно только очно – других технологий просто нет. Кроме того, нам важно, чтобы суперфиналисты могли познакомиться друг с другом, и стать частью нашего сообщества – клуба лидеров России «Эльбрус». Главная его ценность в том, что участники клуба многому учатся друг у друга, и помогают другим: проводят уроки в школах, акции помощи. Это те вещи, которые можно делать только общаясь лично, и заряжаясь позитивной энергией от единомышленников, - рассказал генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Суперфинал стартовал 6 сентября в подмосковном Солнечногорске. Город оправдал свое название: на берегах Сенежа в этот день было солнечно и тепло. А совсем жарко стало в 10 утра - на конкурсной площадке, где команды финалистов с азартом обсуждали задания. Гул голосов было слышно даже на улице, за десятки метров.

На соревновательной площадке было по-настоящему жарко

Все задания – из реальной жизни партнеров конкурса. Это известные российские компании, которым конкурс интересен тем, что среди его участников – их будущие сотрудники. То есть, люди с хорошим управленческим потенциалом. Кстати, 9 человек, которые вышли в суперфинал «Лидеров России», недавно получили новые назначения с повышением в должности.

В этом и есть цель конкурса: поддержать и развить управленческие навыки у людей, не просто стремящихся, а способных выйти на новый профессиональный и личностный уровень.

За трехлетнюю историю конкурса шесть победителей заняли ключевые посты в министерствах, двое стали губернаторами, двое – мэрами. Высокие должности в институтах, больницах, бизнесе за это время получили больше 200 участников конкурса.

Но карьерный лифт в нем – не главное.

-Я участвую в конкурсе второй раз. Мотивация была одна: понять свои слабые стороны, чтобы «прокачать» их. Моей «болевой точкой» оказался эмоциональный интеллект. То есть, я такой типичный управленец-технократ, инженер-физик, бесчувственный робот. Поэтому первый мой конкурс закончился неудачей. Надо было меняться, больше наблюдать за людьми. Вот: понаблюдал и в этом году попал в финал. Конечно, есть еще куда расти, но уже лучше, чем было раньше. А еще ценно то, что я обрел не только новые навыки, но и знакомства с людьми из других университетов, которым теперь можно запросто позвонить и сказать: давай вместе какой-нибудь проект сделаем, - рассказал заместитель руководителя дирекции программ повышения конкурентоспособности МИФИ Владимир Кислов.

Алексей Комиссаров: здесь собрались те, кому есть, что рассказать друг другу, обменяться опытом

Независимо от результатов, которые будут объявлены 7 сентября, все финалисты получат по 1 млн. рублей, которые они могут потратить на оплату любой образовательной программы в любом из российских вузов.

Ну а 100 победителей получат еще и наставников из числа государственных деятелей, руководителей крупных корпораций и бизнеса. Победители будут включены в программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.