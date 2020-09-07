В деревенском доме обнаружили застреленными семью чиновника из московской управы

Сотрудники правоохранительных органов решили проверить дом. В доме было тихо, но полицейские обратили внимание, что совсем недавно внутри кто-то был Фото: Олег УКЛАДОВ

5 сентября полиция приехала в подмосковную деревню Вороново по вызову соседей, которые слышали подозрительные хлопки на одном из участков. Когда правоохранители нашли дом, из которого доносились звуки, они должна была проверить, что в нём случилось. Но никаких хлопков уже не было, на голоса полицейских хозяева участка тоже не отзывались.

Сотрудники правоохранительных органов решили проверить дом. В доме было тихо, но полицейские обратили внимание, что совсем недавно внутри кто-то был. Пройдя в одну из комнат, они обнаружили место кровавой бойни. На полу правоохранители нашли тела двух женщин и одного пожилого мужчины с огнестрельными ранениями. На место сразу вызвали криминалистов, необходимо было провести баллистическую экспертизу и разобраться, что случилось в этом доме и кем приходятся эти люди друг другу.

— Удалось установить, что одна из погибших - 49-летняя женщина являлась сотрудницей управы одного из районов города Москвы, другая женщина, 69 лет - её мать, 71-летний мужчина - её двоюродный брат. — сообщил источник kp.ru.

Полицейские выяснили, что в тот день между родственниками вспыхнул конфликт на почве раздела имущества. 71-летний мужчина пришёл в дом к 49-летней племяннице и ее 69-летней матери и выстрелил каждой из родственниц в грудь. От полученных травм обе сразу скончались на месте. После этого нападавший покончил с собой. Несмотря на то, что версия случившегося уже есть, по данному факту ведется следствие, все обстоятельства в настоящий момент проверяют.