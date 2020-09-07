"С годами росли в цене": Британец продает отцовские подарки, чтобы купить дом

Молодой британец смог собрать необходимую для первоначального взноса за дом сумму, продав коллекцию марочного виски. Фото: Shutterstock

Молодой британец смог собрать необходимую для первоначального взноса за дом сумму, продав коллекцию марочного виски.

Она образовалась у него, благодаря отцу, который каждый год, начиная с совершеннолетия, дарил ему на день рождения бутылку выдержанного одногосолодового виски.

За все это время отец потратил на подобного рода подарки порядка 6000 фунтов стерлингов.

Мэттью Робсон бережно хранил подарки, которые с годами росли в цене. И когда он задумался о покупке собственного жилья, выяснилось, что образовавшаяся коллекция, стоит сейчас порядка 53000 фунтов стерлингов.

Мэттью Робсон бережно хранил подарки, которые дарил ему отец. Фото: www.youtube.com

Эту сумму Мэттью намерен потратить на первоначальный взнос за собственный дом. Он уже ведет переговоры с коллекционерами и посредниками, интерес со стороны которых очень велик.

Он признается, что всегда считал выбор отца причудливым и хвалит себя за то, что сохранил каждую из бутылок.