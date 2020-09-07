Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

"С годами росли в цене": Британец продает отцовские подарки, чтобы купить дом

Ежегодно отец дарил сыну бутылку марочного виски
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
КомментироватьОставить комментарий
Молодой британец смог собрать необходимую для первоначального взноса за дом сумму, продав коллекцию марочного виски.

Молодой британец смог собрать необходимую для первоначального взноса за дом сумму, продав коллекцию марочного виски.

Фото: Shutterstock

Молодой британец смог собрать необходимую для первоначального взноса за дом сумму, продав коллекцию марочного виски.

Она образовалась у него, благодаря отцу, который каждый год, начиная с совершеннолетия, дарил ему на день рождения бутылку выдержанного одногосолодового виски.

За все это время отец потратил на подобного рода подарки порядка 6000 фунтов стерлингов.

Мэттью Робсон бережно хранил подарки, которые с годами росли в цене. И когда он задумался о покупке собственного жилья, выяснилось, что образовавшаяся коллекция, стоит сейчас порядка 53000 фунтов стерлингов.

Мэттью Робсон бережно хранил подарки, которые дарил ему отец.

Мэттью Робсон бережно хранил подарки, которые дарил ему отец.

Фото: www.youtube.com

Эту сумму Мэттью намерен потратить на первоначальный взнос за собственный дом. Он уже ведет переговоры с коллекционерами и посредниками, интерес со стороны которых очень велик.

Он признается, что всегда считал выбор отца причудливым и хвалит себя за то, что сохранил каждую из бутылок.

О РАЗНОМ

Рекомендуемые