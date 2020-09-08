Самый мощный на Балтике: В Усть-Луге строят крупнейший морской порт Европы

Посмотреть, как строится новая российская гавань, в Усть-Лугу приехали министр транспорта РФ Евгений Дитрих, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.

В Усть-Луге Ленинградской области завершился первый этап строительства торгового терминала LUGAPORT: через четыре года здесь появится крупнейший на Балтике морской порт. Самая молодая гавань нашей страны откроет морские ворота российскому экспорту и позволит отказаться от отправки отечественных грузов через Прибалтику и Финляндию. LUGAPORT станет одним из самых современных многопрофильных терминалов на Северо-Западе России, а в перспективе и крупнейшим транспортным хабом Европы.

Посмотреть, как строится новая российская гавань, в Усть-Лугу приехали министр транспорта РФ Евгений Дитрих, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Общий объем инвестиций, вложенных в проект - 46,5 миллиардов рублей. Строительство терминала началось в августе 2019 года компанией «Новотранс»: она инвестирует в порт 38 миллиардов рублей. Масштаб работ действительно впечатляет. Для того, чтобы на балтийском берегу вырос терминал, пришлось увеличить территорию Ленинградской области — причем буквально, за счет образования намывных земель. В итоге у региона появились дополнительные 47 гектаров суши.

Для того, чтобы построить терминал LUGAPORT, территорию Ленинградской области расширили на 47 га за счет искусственных земель. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.

- Мы подписали соглашение с компанией «Новатранс» год назад, и сегодня видим, что первый этап работ инвестора уже завершен, - рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Прирастает родная земля. Территория Ленинградской области, которая отвоевана у моря, увеличилась. Инвестор готов приступить к строительству причальной стенки. Сегодня Ленинградская область - один из драйверов по строительству портовых мощностей и локализации грузов в России. И я надеюсь что проекты, которые мы реализуем здесь, в Усть-Луге, позволят нам стать мощнейшей европейской перевалочной базой, и мы способны будем обрабатывать любые грузы.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что Усть-Луга имеет важное значение для страны, одна из ее задач - перенаправление грузов из портов соседних государств.

- Транспортники понимают, что тенденции на мировом рынке в немалой степени складываются под влиянием пандемии. Запрос, в том числе на зерновые, растет, и энергичное создание мощностей для крупнейшей составляющей нашего агроэкспорта – это приоритетная и перспективная задача. Разумеется, эта продукция должна перегружаться через российские морские порты, – подчеркнул Евгений Дитрих.

- У нас есть возможность забрать все экспортные потоки в наши порты, - заверил министра губернатор. - Усть-Луга становится крупнейшим транспортным хабом в Европе, еще одна точка, которая активно развивается - это порт Приморск.

Через четыре года в Усть-Луге откроется крупнейший в Европе морской порт. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.

Александр Дрозденко напомнил, что все проекты терминалов, которые сегодня реализуются в порту, получили поддержку правительства Ленинградской области в виде налоговых льгот. Первую очередь комплекса LUGAPORT планируется ввести к началу 2023 года, вторую - через год, третью - к концу 2024 года. В терминале построят пять причалов для грузовых судов. С большой землей гавань будет соединять железная дорога. Порт сможет принимать и отправлять до 16 млн тонн грузов в год, в том числе здесь появится комплекс по перевалке зерновых и пищевых грузов на 8,26 млн тонн в год. В порту будет создано 700 новых рабочих мест.

Евгений Дитрих особо отметил, что при строительстве необходимо помнить об экологии, чтобы последующая эксплуатация порта не нанесла вреда окружающей природе. Сейчас строительство терминала проходит в полном соответствии с экологическим законодательством. К проекту подключился «Росморпорт»: он сформирует акваторию, площадь которой сегодня составляет 98 га, и установит навигационное оборудование.

Проект LUGAPORT включен в стратегические документы развития транспортной инфраструктуры России. Наращивание объемов грузоперевозок через морские порты страны — одна из ключевых задач, поставленных нацпроектом «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».